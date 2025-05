Всички участници ще се борят за голямата победа в историческия финал на “Като две капки вода”

П оредна голяма изненада за участниците в “Като две капки вода” - всички те получиха възможността да се борят за голямата победа в сезона на Стадиона на 18-и май. Първите четирима в класирането - Михаела Филева, Вениамин, Иван Христов и Николаос Цитиридис ще стартират финалната надпревара с две точки, а останалите – с нула. “Заради изключително равностойния сезон, финалът ще има не четирима, а деветима финалисти”, обявиха водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро от сцената на шоуто.

До мечтаното първо място в полуфинала за първи път се докосна дуетът на сезона - Димитър и Христо, с което бе отбелязано още едно постижение в шоуто - всеки участник в този сезон има победа. Те впечатлиха с разтърсващо изпълнение на емблематичната рок балада “Close Your Eyes Forever” в образите на Лита Форд и Ози Озбърн. “По-спято нещо аз не съм чувал на тази сцена. Страхотна симбиоза между вас двамата. Това беше убийствена имитация”, сподели Любо Киров за представянето на дуета.

Вечерта започна с огнена имитация на техно-кънтри формацията Rednex от Роксана. След нея от асансьора слезе Вениамин, обирайки овациите с невероятния троен образ на Брайън Адамс, Род Стюарт и Стинг. Михаела Филева се превърна в красивата бунтарка Jessie J и вдигна градусите в студиото с хита ѝ “Do It Like a Dude”. Звезди отново показа мощния си рок глас с превъплъщение в легендарния Джо Кокър. Дивна предизвика емоция у всички в студиото и пред телевизионните екрани с вълнуващо изпълнение на “Повей, ветре” на незабравимата българска певица Паша Христова.

Източник: NOVA/Красена Ангелова

Актрисата Александра Лашкова излезе под прожекторите с движенията на неповторимата Тина Търнър и “What’s Love Got To Do With It”. Иван Христов се потопи в поредния си женски образ. Тази седмица той бе шотладската звезда Ани Ленъкс, а като негов партньор в постановката се появи Андрей Арнаудов. Николаос Цитиридис се превърна в ексцентричното дуо Rignt Said Fred и вдигна настроението с изпълнение на “Too Sexy”. Емоционален финал на шоуто постави едно специално изпълнение - Дичо, Нео Куртев и група Jupiter 7 изпяха “Пътувам” в памет на Краси Куртев – един от създателите на “Акага”.

Следващата неделя предстои историческото събитие не само за “Като две капки вода”, но и за българската телевизионна история. Големият финал ще се излъчи на живо от стадион “Васил Левски” пред 40 000 души публика, а всички участници ще имат шанса да грабнат голямата победа и да получат титлата “Най-добър имитатор”. Не пропускайте грандиозния спектакъл на 18-и май от 20:00 по NOVA.

