Мистериозният Леонид Радвински: Собственикът на OnlyFans е бил мъртъв дни преди светът да научи

24 март 2026, 12:58
С обственикът на OnlyFans Леонид Радвински е бил толкова затворен и потаен, че е бил мъртъв от рак в продължение на дни, преди новината да стане публична в понеделник, разкри негов близък пред The Post.

„Вътрешни лица знаеха, че (Радвински) се бореше със здравословни проблеми от известно време и въпреки че кончината му е трагична, той остави след себе си компания, която беше напълно подготвена и устойчива“, заяви Анди Бахман, главен изпълнителен директор на Creators Inc., която работи тясно с авторите на съдържание за възрастни от спорния сайт.

„Кончината му не беше внезапна, така че имаше сериозна подготовка“, добави той и продължава:  „Той почина няколко дни преди медиите да разберат, така че нямаше прекъсване на бизнеса“.

Радвински, който почина на 43-годишна възраст след дълга битка с рака, спечели 7,4 милиарда долара, като превърна порнографията в масова индустрия и помогна на хората да публикуват най-личните си моменти в интернет за пари. Но той беше толкова ревнив към личния си живот, че съществува само една негова публична снимка.

„Иронията при Лео е, че той изгради една от най-обсъжданите платформи в интернет, но водеше живот, който беше изключително тих, дисциплиниран и вкоренен във вярата и семейството“, казва Бахман и добавя:

 „Той наистина стоеше далеч от светлината на прожекторите“.

Топ звезди като Софи Рейн публично отдадоха почит за милионите, които той им е помогнал да спечелят, но споделиха, че никога не са го срещали или разговаряли с него.

Преди смъртта си Радвински се беше изолирал в луксозен апартамент на брега на океана в Маями на стойност 19 милиона долара в Turnberry Ocean Club – един от най-ексклузивните адреси в града. Имотът, напомнящ крепост, предлага частни асансьори, денонощна охрана и директен достъп до паркинги, така че външни наблюдатели да не могат да видят кой влиза и излиза.

Роденият в Украйна бизнесмен оставя след себе си съпругата си Екатерина „Кейти“ Чудновски – адвокат и филантроп, която ръководи специални проекти във Фондацията за изследване на редки форми на рак (Rare Cancer Research Foundation).

В една от малкото си публични появи Радвински придружи съпругата си на гала вечер за изследвания в областта на гастроентерологията през 2024 г. Там Чудновски обяви, че двойката е подпомогнала безвъзмездна помощ от 23 милиона долара за изследване на рака, в реч, която изглежда загатваше за здравословните битки на съпруга ѝ.

„Благодарение на учените, чиито изследвания финансираме, едно чудо последва друго. Напредъкът завинаги ще промени лицето на лечението на рака. И Лео е тук тази вечер, доказвайки, че науката и чудесата вървят ръка за ръка“, каза тогава Чудновски.

Според личния уебсайт на Радвински той е правил филантропски дарения и за Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Чикагския университет и EB Research Partnership – глобална организация за борба с рядкото генетично заболяване булозна епидермолиза.

Радвински, който е израснал в покрайнините на Чикаго, придобива компанията майка на OnlyFans, Fenix International, през 2018 г. от британското дуо баща и син Гай и Тим Стокли. По това време OnlyFans е бил малък нишов сайт за абонаменти. Той трансформира индустрията, като предложи на създателите на съдържание платформа за директна връзка с аудиторията им, запазвайки 80% от приходите си.

Като директор и мажоритарен акционер, от 2021 г. до началото на 2025 г. Радвински си е изплатил огромните 1,8 милиарда долара дивиденти, според Forbes. Акциите му в компанията се държат в тръст. Преди това той се е опитвал да продаде дела си за 8 милиарда долара, но е имал затруднения да намери банка, която да посредничи в сделката.

Въпреки привидното си притеснение от притежаването на OnlyFans, това не беше първият му опит в тази сфера. Ранните му начинания включваха уебсайтове, твърдящи, че предлагат хакнати пароли за порно сайтове. По-късно той регистрира стотици имена на домейни, много от които с еротична насоченост. През 2004 г. той стартира MyFreeCams – един от ранните играчи в бизнеса с камери на живо.

Под негова собственост OnlyFans стана глобална сензация, особено по време на пандемията от COVID-19. Софи Рейн благодари на Радвински, че е променил живота ѝ, позволявайки ѝ да спечели 95 милиона долара.

„Човекът изгради нещо, което промени целия ми живот. Израснах с купони за храна, а сега мога да се грижа за цялото си семейство заради платформата, която той създаде. Никога няма да забравя това“, сподели 21-годишната Рейн пред The Post.

Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

