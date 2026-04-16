Звездата от „Американски пай“ Шанън Елизабет се присъедини към OnlyFans

З вездата от хитовата комедия „Американски пай“ Шанън Елизабет обяви в сряда, че се присъединява към OnlyFans. Междувременно изданието Page Six научи ексклузивно, че новината идва малко след като тя тихомълком е подала молба за развод със съпруга си Саймън Борхерт.

„Разводът е съвсем отскоро. Тя е напълно свободна и утре сутринта стартира своя профил в OnlyFans“, разкри ексклузивен източник пред Page Six. Според информацията актрисата официално е депозирала документите в съда във вторник.

Въпреки че 52-годишната звезда все още не е коментирала публично раздялата си, тя загатна за промяната в публикация във Facebook. В нея Елизабет сподели размисли за „рестартирането“ на живота:

„Има нещо в океана, което нулира всичко – забавя шума, смекчава границите и те връща обратно към важното. Благодарна съм за тези тихи моменти, пясъчните лапи и безусловната любов.“

Представител на Шанън не отговори веднага на запитването на Page Six за коментар. Актрисата обаче бе категорична, че се присъединява към абонаментната платформа в опит да поеме контрол върху личния си имидж.

„Прекарах цялата си кариера в Холивуд, където други хора контролираха публичния ми образ и професионалния ми път. Тази нова глава е посветена на промяната – искам да покажа една по-секси страна, която никой не е виждал, и да бъда по-близо до почитателите си“, сподели Елизабет пред списание People.

American Pie Shannon Elizabeth revealed that she is joining OnlyFans for a 'new chapter' in her life and to 'just be free' https://t.co/gxnfL2uDiT 🔗 pic.twitter.com/rzYlAvj7dp — Daily Mail US (@Daily_MailUS) April 16, 2026

В отделно изявление за Page Six тя допълни, че очаква с нетърпение по-директното взаимодействие с феновете чрез платформата: „Възобновяването на контакта с хората по време на мои участия ми напомни колко много е означавала тяхната подкрепа за мен през годините и колко ми е липсвала тази енергия. OnlyFans ми дава възможност да предложа нещо повече – поглед зад кулисите, нефилтриран подход към живота ми и истинска връзка, каквато никоя друга социална мрежа не позволява.“

Тя продължи: „Тук ще споделям ексклузивно съдържание, което няма да откриете никъде другаде. Това не е просто съдържание за гледане от дистанция. То е за хората, които винаги са били до мен, и искам те да го почувстват.“

Звездата от „Страшен филм“ добави още, че остава установена в Южна Африка и продължава активната си дейност чрез своята благотворителна фондация, която по думите ѝ „остава изключително близка до сърцето ѝ“.

‘American Pie’ star Shannon Elizabeth joining OnlyFans after quietly splitting from husband Simon Borchert https://t.co/V6nIAsRFCN pic.twitter.com/QYZeVSpGil — Page Six (@PageSix) April 16, 2026

„Това е идеалният момент да отворя моя свят за феновете, които извървяха целия този път с мен. Изключително съм развълнувана“, завърши тя.

Изпълнителният директор на Creators Inc. Анди Бахман подкрепи решението ѝ: „Шанън винаги е била човек, който искрено се радва на връзката с феновете. OnlyFans ѝ позволява да го прави по-директно и смислено от всякога. Това е мощен модел и в момента няма нищо по-ефективно за подобна комуникация.“

Елизабет се омъжи за специалиста по опазване на природата Саймън Борхерт през 2021 г., след като двамата се запознаха през 2015 г. Макар да пазеха личния си живот в тайна, те работиха съвместно по фондацията и бяха водещи на подкаста „Изкуството на опазването на околната среда“. Преди това актрисата бе омъжена за своя колега Джоузеф Д. Райтман в периода от 2002 до 2006 г.