Парис Джаксън разкри страшен страничен ефект от злоупотребата с наркотици

П арис Джаксън е трезва от близо шест години, но системната злоупотреба с наркотични вещества е оставила своята трайна следа върху нея, предаде New York Post.

Дъщерята на легендарния певец Майкъл Джаксън наскоро публикува видео в TikTok, в което разкрива проблема, който все още я тормози години по-късно, и предупреждава зрителите:

„Това е... точно това, за което си мислите. Не взимайте наркотици, деца.“

Актрисата от „Американска история на ужасите“, на 27 години, показа перфорирания си септум, който изглежда така от както тя е на 20 години.

„Всеки ще преживее това, което трябва да преживее в живота. Няма да казвам на никого какво да прави. Но не препоръчвам [наркотиците], защото те съсипаха живота ми“, каза тя.

Носът ѝ издава „много силно свирене“ при дишане, но тя заяви, че не иска пластична операция, за да го оправи, защото ще ѝ трябват болкоуспокояващи по лекарско предписание – а не иска да застрашава трезвеността си.

Ето какво трябва да знаете за това тревожно състояние.

Наричанo още септална перфорация, това е дупка в хрущяла или костта, която разделя ноздрите (наречена септум). Това разделя носната кухина на две части, така че въздухът, който влиза през носа, преминава през два отделни канала.

Засегнати са около 1,2% от хората или приблизително 90 милиона души.

Какво причинява перфориран септум?

Всяка травма от наранявания или увреждане на кръвоносните съдове в носната кухина може да доведе до разкъсване на септума.

Честата употреба на кокаин е главният виновник, тъй като наркотикът може да прекъсне кръвоснабдяването на носа, което води до допълнителни увреждания.

Но не само незаконните наркотици могат да причинят това състояние - дори честата или продължителна употреба на спрейове за нос може да увеличи риска.

Разкъсването може да бъде причинено и от определени здравословни състояния, като автоимунни заболявания като лупус или ревматоиден артрит, или дългосрочен риносинузит (сухота в носа, която изтънява и втвърдява тъканта).

В редки случаи тумор може да причини перфорация, често от вид рак, известен като плоскоклетъчен карцином.

Определени работни среди също могат да играят роля. Хората, които често са изложени на вредни химикали, като хром, са податливи.

Други фактори, които могат да разкъсат деликатната носна тъкан, включват наранявания като счупен нос или често бъркане в носа.

Състоянието може да бъде причинено от много неща, но в случая на Парис причината е употребата на наркотици.

Какви са симптомите?

Много е възможно да имате перфорация на носната септум, без да знаете, въпреки че симптомите могат да бъдат досадни, според клиниката Кливланд.

Свистящ звук при дишане през носа е един от признаците, че септумът има допълнителна дупка. Други включват:

* Сухота в носа

* Засъхнала кожа/секрет

* Запушване или задръстване на носа

* Кръвотечение от носа

* Хрема

В най-тежките случаи перфорациите могат да компрометират структурата на носа, което води до срутване. Това може да затрудни дишането.

Как се диагностицира и лекува перфорирана септум?

Първо лекар трябва да извърши назална ендоскопия, при която гъвкава тръба със светлина и камера проверява каналите.

И макар да е изкушаващо сами да проверите дали септумът ви е скъсан, най-добре е да го оставите на професионалистите. Пъхането на пръст в носа, за да докоснете перфорираната зона, е лоша идея, тъй като бактериите могат да причинят инфекция или натискът да разкъса тъканта още повече.

Какви са възможностите за лечение?

Лечението зависи от големината на дупката, тежестта на симптомите и дали разкъсването засяга структурата на носа.

Някои перфорации на септума изискват само домашно лечение с мехлеми или продукти, които поддържат вътрешността на носа влажна.

Лекарите могат също да предоставят протезен бутон, изработен от медицински безопасен материал като силикон, който запълва дупката. Тези бутони могат да бъдат готови или изработени по поръчка.

По-тежките разкъсвания обаче може да изискват операция.

Относително нова процедура за присаждане включва използването на хрущял или фасция за покриване на дупката.