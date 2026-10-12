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Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?

12 октомври 2026, 10:48
Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?
Източник: iStock

Т емпературата е отминала, детето отново е активно, хремата постепенно намалява – но кашлицата продължава. Това е добре позната ситуация за много родители, особено през есенно-зимния сезон.

След вирусна инфекция кашлицата невинаги изчезва едновременно с останалите симптоми. Дихателните пътища могат да останат чувствителни известно време, а образуваният по време на инфекцията секрет трябва постепенно да бъде отстранен.

Когато кашлицата е влажна, целта невинаги е просто да бъде „спряна“. Кашлицата е един от естествените механизми, чрез които организмът освобождава дихателните пътища от секрет.

Затова през периода на възстановяване по-важният въпрос понякога е не „Как да спрем кашлицата?“, а „Как дихателните пътища естествено се освобождават от натрупания секрет?“

Защо влажната кашлица може да се задържи?

Вътрешната повърхност на дихателните пътища е покрита с тънък слой течност и мукус. Малки реснички – цилии – непрекъснато придвижват мукуса към горните части на дихателните пътища, откъдето той може да бъде отстранен.

Този процес се нарича мукоцилиарен клирънс и е една от естествените защитни системи на респираторния тракт.

Когато мукусът е по-гъст и концентриран, придвижването му става по-трудно. Научните данни показват, че количеството вода върху повърхността на дихателните пътища и физичните свойства на мукуса имат пряко значение за ефективността на мукоцилиарния клирънс. [1,2]

Именно тук се появява ролята на солевите разтвори за инхалация.

Източник: iStock

Как действа хипертоничният разтвор?

Познатият физиологичен разтвор съдържа 0,9% натриев хлорид (NaCl) и е изотоничен.

Хипертоничните разтвори съдържат по-висока концентрация на натриев хлорид – например 3% NaCl.

Когато хипертоничният разтвор достигне до повърхността на дихателните пътища под формата на аерозол, по-високата концентрация на соли създава осмотичен ефект.

Натриевият хлорид привлича вода към повърхността на дихателните пътища. Това увеличава т.нар. airway surface liquid – течния слой, в който се намира мукусът – и може временно да промени неговата концентрация и физични свойства. [1,3]

Проучвания показват, че хипертоничният NaCl може да:

  • увеличи хидратацията на повърхността на дихателните пътища;
  • промени реологичните свойства на мукуса;
  • увеличи скоростта на мукоцилиарния клирънс;
  • подпомогне естественото очистване на секретите. [2,4]

Това обяснява и понятието „муколиза“, което може да бъде срещнато върху продуктите с хипертоничен разтвор за инхалация.

Защо кашлицата понякога се засилва по време на или след инхалация?

Това може да звучи парадоксално – правим инхалация заради секретите, а детето започва да кашля.

При хипертоничния разтвор обаче стимулирането на кашлицата може да съпътства приложението. Самата кашлица допълнително участва в отстраняването на мобилизирания мукус. Научен обзор на механизмите на хипертоничния NaCl описва именно комбинацията между подобрен мукоцилиарен транспорт и последващо отстраняване на секрет чрез кашлица. [5]

Това обаче не означава, че всяка силна кашлица след инхалация е желана. Хипертоничният разтвор може при някои хора да предизвика дразнене, кашлица, задух или бронхоспазъм, особено при наличие на бронхиална хиперреактивност. [6]

А ако детето вече изглежда здраво, но влажната кашлица остава?

Тук е важно да разграничим периода на възстановяване от продължителната влажна кашлица, която трябва да бъде оценена от лекар.

След респираторна инфекция някои симптоми могат да отшумяват постепенно и кашлицата невинаги приключва в деня, в който температурата и общото неразположение изчезнат.

Но ежедневна влажна кашлица, която продължава повече от 4 седмици при дете, не бива автоматично да се приема за „остатъчна кашлица“. Педиатричните ръководства я определят като хронична и препоръчват оценка за други причини. Една от възможностите например е продължителен бактериален бронхит. [7]

Това е важно, защото инхалациите не трябва да се използват, за да се отлага медицинската оценка на продължителна влажна кашлица.

Източник: iStock

А какво общо има задната хрема?

Тук често се получава объркване, защото детето може да кашля влажно, без проблемът да е основно в долните дихателни пътища.

При т.нар. задна хрема секретът от носа и назофаринкса се стича назад към гърлото и може да провокира кашлица. Тя често е по-изразена при лягане или след сън.

При тази ситуация трябва да разграничим две различни приложения на солевите разтвори.

Небулизирането през инхалатор не е еквивалент на промиването на носа.

За симптоми от горните дихателни пътища научните данни са основно за назално приложение на солеви разтвори. Систематичен преглед и мета-анализ при деца с остри инфекции на горните дихателни пътища установява подобрение на някои назални симптоми при използване на солеви промивки. [8]

По-нов обзор от 2026 г. описва назалната иригация като метод, който механично отстранява мукус, патогени, алергени и възпалителни медиатори и може да подпомага мукоцилиарния клирънс в носа. [9]

Затова при задна хрема подходът към носа и подходът към секретите в долните дихателни пътища не трябва да бъдат смесвани.

Как се прави инхалация с хипертоничен разтвор?

Хипертоничният разтвор за инхалации се поставя в контейнера на подходящ небулизатор, който го превръща във фин аерозол.

При Респифортин 3% продуктовата информация посочва приложение с пулверизатори с електрически дюзи или ултразвукови пулверизатори.

При малко дете обикновено се използва подходяща маска, която трябва да прилепва добре около носа и устата. Детето диша спокойно и нормално по време на процедурата.

Не е необходимо да бъде карано да поема нарочно много дълбоки вдишвания.

Количеството разтвор, честотата и продължителността на инхалациите трябва да бъдат съобразени с инструкцията на конкретния продукт и препоръките на медицински специалист, особено при малки деца или при наличие на астма, свиркащо дишане и бронхиална хиперреактивност.

И още нещо важно: не добавяйте лекарство към разтвора по собствена преценка. Когато медикамент трябва да бъде разреждан за инхалация, това трябва да е съобразено с неговата собствена инструкция или лекарско назначение.

Респифортин 3% – за муколиза на долните дихателни пътища

Респифортин съдържа 3% натриев хлорид и вода за инжекции и не съдържа консерванти.

Предназначен е за муколиза на долните дихателни пътища и за разреждане на лекарства за инхалация.

Именно хипертоничната концентрация го различава от стандартния 0,9% физиологичен разтвор.

Кога влажната кашлица изисква лекар?

Потърсете медицинска оценка при затруднено или учестено дишане, свирене в гърдите, посиняване, висока или продължителна температура, изразена отпадналост, затруднен прием на течности или влошаване на общото състояние.

При дете ежедневна влажна кашлица, продължаваща повече от 4 седмици, също трябва да бъде обсъдена с лекар, дори детето иначе да изглежда добре. [7]

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