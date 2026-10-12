Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?

Т емпературата е отминала, детето отново е активно, хремата постепенно намалява – но кашлицата продължава. Това е добре позната ситуация за много родители, особено през есенно-зимния сезон.
След вирусна инфекция кашлицата невинаги изчезва едновременно с останалите симптоми. Дихателните пътища могат да останат чувствителни известно време, а образуваният по време на инфекцията секрет трябва постепенно да бъде отстранен.
Когато кашлицата е влажна, целта невинаги е просто да бъде „спряна“. Кашлицата е един от естествените механизми, чрез които организмът освобождава дихателните пътища от секрет.
Затова през периода на възстановяване по-важният въпрос понякога е не „Как да спрем кашлицата?“, а „Как дихателните пътища естествено се освобождават от натрупания секрет?“
Защо влажната кашлица може да се задържи?
Вътрешната повърхност на дихателните пътища е покрита с тънък слой течност и мукус. Малки реснички – цилии – непрекъснато придвижват мукуса към горните части на дихателните пътища, откъдето той може да бъде отстранен.
Този процес се нарича мукоцилиарен клирънс и е една от естествените защитни системи на респираторния тракт.
Когато мукусът е по-гъст и концентриран, придвижването му става по-трудно. Научните данни показват, че количеството вода върху повърхността на дихателните пътища и физичните свойства на мукуса имат пряко значение за ефективността на мукоцилиарния клирънс. [1,2]
Именно тук се появява ролята на солевите разтвори за инхалация.
Как действа хипертоничният разтвор?
Познатият физиологичен разтвор съдържа 0,9% натриев хлорид (NaCl) и е изотоничен.
Хипертоничните разтвори съдържат по-висока концентрация на натриев хлорид – например 3% NaCl.
Когато хипертоничният разтвор достигне до повърхността на дихателните пътища под формата на аерозол, по-високата концентрация на соли създава осмотичен ефект.
Натриевият хлорид привлича вода към повърхността на дихателните пътища. Това увеличава т.нар. airway surface liquid – течния слой, в който се намира мукусът – и може временно да промени неговата концентрация и физични свойства. [1,3]
Проучвания показват, че хипертоничният NaCl може да:
- увеличи хидратацията на повърхността на дихателните пътища;
- промени реологичните свойства на мукуса;
- увеличи скоростта на мукоцилиарния клирънс;
- подпомогне естественото очистване на секретите. [2,4]
Това обяснява и понятието „муколиза“, което може да бъде срещнато върху продуктите с хипертоничен разтвор за инхалация.
Защо кашлицата понякога се засилва по време на или след инхалация?
Това може да звучи парадоксално – правим инхалация заради секретите, а детето започва да кашля.
При хипертоничния разтвор обаче стимулирането на кашлицата може да съпътства приложението. Самата кашлица допълнително участва в отстраняването на мобилизирания мукус. Научен обзор на механизмите на хипертоничния NaCl описва именно комбинацията между подобрен мукоцилиарен транспорт и последващо отстраняване на секрет чрез кашлица. [5]
Това обаче не означава, че всяка силна кашлица след инхалация е желана. Хипертоничният разтвор може при някои хора да предизвика дразнене, кашлица, задух или бронхоспазъм, особено при наличие на бронхиална хиперреактивност. [6]
А ако детето вече изглежда здраво, но влажната кашлица остава?
Тук е важно да разграничим периода на възстановяване от продължителната влажна кашлица, която трябва да бъде оценена от лекар.
След респираторна инфекция някои симптоми могат да отшумяват постепенно и кашлицата невинаги приключва в деня, в който температурата и общото неразположение изчезнат.
Но ежедневна влажна кашлица, която продължава повече от 4 седмици при дете, не бива автоматично да се приема за „остатъчна кашлица“. Педиатричните ръководства я определят като хронична и препоръчват оценка за други причини. Една от възможностите например е продължителен бактериален бронхит. [7]
Това е важно, защото инхалациите не трябва да се използват, за да се отлага медицинската оценка на продължителна влажна кашлица.
А какво общо има задната хрема?
Тук често се получава объркване, защото детето може да кашля влажно, без проблемът да е основно в долните дихателни пътища.
При т.нар. задна хрема секретът от носа и назофаринкса се стича назад към гърлото и може да провокира кашлица. Тя често е по-изразена при лягане или след сън.
При тази ситуация трябва да разграничим две различни приложения на солевите разтвори.
Небулизирането през инхалатор не е еквивалент на промиването на носа.
За симптоми от горните дихателни пътища научните данни са основно за назално приложение на солеви разтвори. Систематичен преглед и мета-анализ при деца с остри инфекции на горните дихателни пътища установява подобрение на някои назални симптоми при използване на солеви промивки. [8]
По-нов обзор от 2026 г. описва назалната иригация като метод, който механично отстранява мукус, патогени, алергени и възпалителни медиатори и може да подпомага мукоцилиарния клирънс в носа. [9]
Затова при задна хрема подходът към носа и подходът към секретите в долните дихателни пътища не трябва да бъдат смесвани.
Как се прави инхалация с хипертоничен разтвор?
Хипертоничният разтвор за инхалации се поставя в контейнера на подходящ небулизатор, който го превръща във фин аерозол.
При Респифортин 3% продуктовата информация посочва приложение с пулверизатори с електрически дюзи или ултразвукови пулверизатори.
При малко дете обикновено се използва подходяща маска, която трябва да прилепва добре около носа и устата. Детето диша спокойно и нормално по време на процедурата.
Не е необходимо да бъде карано да поема нарочно много дълбоки вдишвания.
Количеството разтвор, честотата и продължителността на инхалациите трябва да бъдат съобразени с инструкцията на конкретния продукт и препоръките на медицински специалист, особено при малки деца или при наличие на астма, свиркащо дишане и бронхиална хиперреактивност.
И още нещо важно: не добавяйте лекарство към разтвора по собствена преценка. Когато медикамент трябва да бъде разреждан за инхалация, това трябва да е съобразено с неговата собствена инструкция или лекарско назначение.
Респифортин 3% – за муколиза на долните дихателни пътища
Респифортин съдържа 3% натриев хлорид и вода за инжекции и не съдържа консерванти.
Предназначен е за муколиза на долните дихателни пътища и за разреждане на лекарства за инхалация.
Именно хипертоничната концентрация го различава от стандартния 0,9% физиологичен разтвор.
Кога влажната кашлица изисква лекар?
Потърсете медицинска оценка при затруднено или учестено дишане, свирене в гърдите, посиняване, висока или продължителна температура, изразена отпадналост, затруднен прием на течности или влошаване на общото състояние.
При дете ежедневна влажна кашлица, продължаваща повече от 4 седмици, също трябва да бъде обсъдена с лекар, дори детето иначе да изглежда добре. [7]
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