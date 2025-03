Везувий изпепели древен град и превърна човешки мозък в стъкло

С лед изригването на Везувий мозъкът на мъж се превръща в стъкло.

Изследователите откриват тъмни фрагменти, наподобяващи обсидиан, в черепа на мъж в древното селище Херкулан.

Заедно с Помпей древното селище е унищожено през 79 г. от н.е., когато вулканът изригва, убивайки хиляди хора и погребвайки и двете селища под дебел слой вулканичен материал и кал - запазвайки ги в отлично състояние за бъдещите археолози.

Мъжът е открит за пръв път през 60-те години на ХХ век в сграда, наречена Колежът на августите, която е била посветена на култа към император Август.

Смята се, че той е бил уредник на колежа и е бил убит в леглото си около полунощ, когато се предполага, че е спял, при първите последици от изригването, когато облакът от гореща пепел се е разпрострял.

The heat from the volcanic eruption of Mt. Vesuvius in AD 79 was so intense that brain matter in its victims from the nearby town of Herculaneum turned to glass. pic.twitter.com/7RjpzEuYRR