Верните съпруги от Вайзенберг

П рез 1140 г., по време на борбата за власт между династиите Хоенщауфен и Велф в рамките на Свещената Римска империя, крал Конрад III от фракцията на Хоенщауфен обсажда град Вайнзберг, разположен в днешен Баден-Вюртемберг, Германия, пише War History Online.

Градът е бил крепост на династия Велф, водена от херцог Велф VI, който се противопоставя на претенциите на Конрад за трона след смъртта на император Лотар III през 1137 г.

Кулминацията на обсадата е на 21 декември 1140 г.

когато силите на Конрад III побеждават армията на Велф VI в решителна битка. След тази победа защитниците на Вайнберг са принудени да се предадат.

Конрад постановява, че мъжете от града ще бъдат екзекутирани, но той дава разрешение на жените да напуснат свободно крепостта, като им позволява да вземат със себе си всичко, което могат да носят на раменете си.

