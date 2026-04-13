Великденски прически, които ще издържат на дъжд и вятър: 3 идеи, от които всички печелят

Не позволявайте на времето и други обстоятелства да развалят визията ви за почивка

13 април 2026, 07:17
В еликден традиционно е съпроводен с благословия на празнична кошница навън при капризно пролетно време. Дъжд, влажност или силни априлски ветрове могат да разрушат и най-внимателната аранжировка за минути.

Пролетното време често се характеризира с висока влажност. За тези с пореста коса, разхлабените къдрици по време на сутрешната служба могат да се превърнат в пухкав облак след първите капки светена вода.

Освен това, силните ветрове моментално заплитат тънките кичури, създавайки разрошен вид.

Стилистите препоръчват да се даде предимство на събрани или полусглобени форми, които имат „рамка“ и здраво държат формата си.

Какви прически да изберете за Великден 2026

Елегантен нисък кок

Това е абсолютен фаворит за църква. Тази прическа не пречи, когато носите забрадка и изглежда изключително дискретно.

Стабилност: благодарение на фибите и лака за коса със силна фиксация, снопът остава неподвижен дори при пориви на вятъра.

Съвет: Ако косата ви се намокри малко, елегантният кок ще придобие ефекта на „мокър блясък“, който е на мода в момента.

Комбинирани плитки

Френските плитки и рибените опашки, започващи от челото, фиксират максимално късите косми.

Защо работи: Плитката държи формата си благодарение на самата структура на сплитането. Кичурите, развявани от вятъра, изглеждат като умишлено прическа, леко небрежна.

"Малвинка"

Прическа „полу-нагоре“, при която предните кичури са закрепени с фиби или панделки, ви позволява да оставите косата си свободна, но под контрол.

Защита от вода: покриването на горната част с шал или закрепването му близо до лицето минимизира риска от попадане на косми в очите по време на благословията на кошниците.

Тайните на фиксирането на прическа "стоманобетон"

Мус или пяна

Нанесете продукта върху влажна коса преди изсушаване. Това ще създаде необходимата текстура, която ще предотврати „разпадането“ на прическата.

Спрей за завършване

Избирайте продукти с влагоотблъскващи съставки. Те създават невидим бариерен филм около всеки косъм.

Сух шампоан като превантивна мярка

Дори върху чиста коса, нанесете малко сух шампоан в корените - това ще добави обем, който няма да „падне“ от влажността.

Аксесоар, който допълва визията

На Великден ходенето на църква почти винаги е свързано с покриване на главата - традиционно това се прави с шал. Това е не само задължителен атрибут, но и елемент от празничния образ, който може да подчертае прическата и цялостния „панк“.

Материалът на шала е от значение: коприна или тънък памук лягат лесно върху косата, не създават статично електричество и не „сплескват“ кока или плитката.

Стил на връзване: Класически възел, обграждащ лицето, под брадичката или отзад изглежда елегантно; за обемни прически е подходящ вариант, който покрива само горната част.

Цвят и принт: светли пастелни цветове, естествени нюанси или флорални мотиви ще подчертаят пролетното настроение на празника.

 

„Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

