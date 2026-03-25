Великден без провал: Трикът с температурата, който спасява всяко яйце

Хората традиционно боядисват яйца преди един от най-големите християнски празници Великден, но черупките могат да се напукат по време на готвене, което може да извади от равновесие дори перфектните домакини

25 март 2026, 13:11
Великден без провал: Трикът с температурата, който спасява всяко яйце
Източник: iStock/GettyImages

Х ората традиционно боядисват яйца преди един от най-големите християнски празници Великден, но черупките могат да се напукат по време на готвене, което може да извади от равновесие дори перфектните домакини.

За да избегнете това, си струва да следвате няколко доказани, работещи правила.

Оглед: Огледайте внимателно черупката на добра светлина. Микропукнатините често се появяват като тънки линии, понякога едва забележими.

Приготвяне: Извадете ги предварително от хладилника (поне 1-2 часа), за да достигнат стайна температура. Струва си да се знае, че студено яйце в гореща вода е по-вероятно да се напука.

Започнете със студена вода: Сложете яйцата в тенджера и ги залейте със студена вода, така че да ги покрие с 2-3 см. Не ги пускайте във вряща вода.

Добавете сол или оцет: Добавете 1 ч.л. сол или 1 с.л. на литър вода. Това не гарантира 100% защита, но ако се появи пукнатина, протеинът ще се „коагулира“ по-бързо и няма да протече.

Загрейте бавно: Загрейте водата постепенно до кипене на среден огън. Рязкото нагряване е основната причина за пукнатини.

Допълнителна защита: Не слагайте твърде много яйца, за да не се удрят едно в друго.

А кои яйца са най-подходящи за боядисване за Великден, вижте в нашата галерия.

Източник: rbc.ua    
