„Вече не се вцепенявам“ – Теди Суимс за борбата със зависимостите и силата на терапията

Т еди Суимс плува срещу течението и се бори със злоупотребата с вещества, докато се намира в „тъмно място“. Днес, благодарение на терапията, той може да каже: „Вече не се вцепенявам.“

Певецът, роден като Джейтън Колин Димсдейл, е откровен за своята житейска борба. В албумите си I've Tried Everything But Therapy, Parts 1 & 2 (издадени съответно през 2023 и 2025 г.), той разказва историята си за израстване и преодоляване на трудности.

„В първия албум наистина бях в много тъмно място. Преживявах силно разочарование и писах песни, докато се намирах в емоционална бездна. Бях духовно, емоционално, физически и психически нестабилен – всичко в живота ми беше нездравословно,“ споделя Суимс. „Но докато преминавах през пътя на изцелението, втората част от албума улови всичко, което научих и преодолях.“

Очаквайки първото си дете – син, който ще се роди през юни – с приятелката си Райш Райт, Суимс иска Част 2 да отразява новия му живот.

„Започнах терапия! Опитах я. Влюбих се отново, чакам дете и изпитвам огромен успех,“ споделя той. „Искам да покажа не само на себе си, но и на слушателите, че отвъд хаоса, разбитото сърце и болката има любов, подкрепа, семейство и всички тези добри неща. Просто трябва да се придържате към курса и да не позволявате болката да ви унищожи.“

Теди и Райш също посещават терапия за двойки – нещо, което според него му е помогнало да приеме идеята за индивидуална терапия.

„Тя ми каза: ‘Ще имаме бебе. Искам комуникацията ни да бъде възможно най-ясна. Трябва да се уверим, че сме открити един с друг и ще създадем най-безопасната и любяща среда за детето ни.’“

Говорейки открито за собствените си битки, Суимс се надява да помогне за намаляване на стигмата около психичното здраве.

„Ако нещо не е наред с ръката или крака ви, отивате на лекар. Защо да не направите същото за ума си?“ пита той. „Исках да започна разговор за терапията, защото има едно междупоколенческо усещане, че не можем да говорим за това. Че ходенето на терапия е признак на слабост. Но всъщност това е нещо, от което всеки може да се възползва.“

Преди да срещне Райт (и да се осмели да пробва терапия), Суимс признава, че е разчитал на алкохол и наркотици, за да се справя с проблемите си.

„Пиех много. Злоупотребявах с вещества,“ споделя той откровено, като признава и предишната си употреба на кокаин. „Ужасявах се от съня, защото имах постоянни кошмари. Правех всичко, за да остана буден и да избегна изправянето пред реалността. Постоянно бях заобиколен от хора, купонясвах прекалено често, избягвах да съм сам, защото това означаваше да се изправя срещу себе си.“

Днес, след като се е сблъскал с вътрешните си демони, Теди Суимс има далеч по-здравословна връзка със своите пороци.

„Вече не ги използвам като емоционален бастун. Разбира се, все още обичам текилата си и си пийвам Miller High Life – не ме разбирайте погрешно!“ казва той със смях. „Но вече не разчитам на тях, за да се вцепенявам или да избягам от реалността. Сега съм тук, изцяло – и това е най-доброто чувство.“

Албумът I've Tried Everything But Therapy (Part 2) е достъпен във всички стрийминг платформи.