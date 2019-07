Ш естима чуждестранни туристи, които са се къпали голи в южната тайландска провинция Краби в нощна срещу четвъртък, бяха задържани от полицията по сигнал на местен жител, съобщи интернет порталът Thaiger.

Пет девойки и младеж, всичките на възраст от 17 до 30 години, са от Великобритания, Австралия, Испания и Япония.

В полицията те заявиха, че им е станало скучно, защото баровете били затворени за два дни заради будистки празници, и за да развеселят те решили да се изкъпят чисто голи.

В Тайланд на 16 и 17 юли бе забранена продажбата на алкохол заради празника, свързан с настъпването на будисткия пост. В четвъртък продажбата на алкохола бе възобновена.

Всички задържани бяха обвинени в нарушаване на обществения ред и в нескромно, предизвикателно поведение. Те признаха вината си, платиха глоба от 500 тайландски бата (16,6 долара) на човек, след което бяха освободени да си продължат почивката.

