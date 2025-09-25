Любопитно

В полунощ стартира гласуването за „Кмет на годината" 2025

Онлайн вотът на платформата Kmetnagodinata.bg ще продължи до 5 октомври

25 септември 2025, 15:06
В полунощ стартира гласуването за „Кмет на годината" 2025
Източник: iStock

Т очно в полунощ стартира голямата надпревара за избора на най-добрите кметове на 2025 г. на платформата Kmetnagodinata.bg. Още от първите минути след 00.00 ч. на 25 септември най-активните граждани могат да дадат своята подкрепа и оценка за работата на градоначалниците в националния конкурс „Кмет на годината“.

За 13-а поредна година Kmeta.bg дава възможност на българите да определят най-успешните кметове в страната в реално време в 7 различни направления.

Категории и награди

През 2025 г. конкурсът ще отличи кметовете в 7 категории:

  • Кмет на годината
  • Кмет на гражданите
  • Градска среда
  • Смарт сити
  • Туризъм и култура
  • Спорт и младежки политики
  • Инвестиции и растеж

Всеки гражданин може да даде своя вот в една специализирана категория и да подкрепи кандидат в една от двете основни категории - „Кмет на годината" или „Кмет на гражданите".

Онлайн вот - бърз, лесен и сигурен

Гласуването, което отваря в 00:00 ч. на 25 септември, ще продължи до 23:59 ч. на 5 октомври 2025 г.

На платформата Kmetnagodinata.bg всеки може да даде своя вот единствено от IP адреси на територията на България.

Регистрацията се извършва по три начина:

  • чрез профил във Facebook
  • чрез профил в Google
  • чрез имейл (след потвърждение)

Така се гарантира автентичност и прозрачност на гласуването.

Участници и критерии

В надпреварата участват всички 265-има кметове на общини в страната, с две изключения: община Варна - поради повдигнати обвинения срещу кмета, и община Елин Пелин - по тяхно собствено настояване.

Победителите ще бъдат излъчени в три групи, според големината на общината:

  • Малки общини - до 20 000 жители
  • Средни общини - от 20 000 до 50 000 жители
  • Големи общини - над 50 000 жители

Класификацията е съобразена с официалните данни на НСИ за населението към 31.12.2022 г.

Финал и церемония

Големият финал на „Кмет на годината" 2025 ще се състои на 7 октомври в София, когато ще бъдат обявени победителите.

Официалната церемония ще бъде излъчена по БНТ1 на 12 октомври от 15,30 ч.

Събитието се осъществява с подкрепата на Хювефарма, Виваком, Биовет, efbet, Кредисимо, Електрохолд, Борика, Метрореклама, Билборд.

Източник: Kmeta.bg    
Последвайте ни
Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

Космическа ескалация между Германия и Русия

Космическа ескалация между Германия и Русия

Насилие между ученички, унижаваха момиче

Насилие между ученички, унижаваха момиче

Ще се вдигнат ли местните данъци от следващата година

Ще се вдигнат ли местните данъци от следващата година

pariteni.bg
Коцето и Емрах си спретнаха гонка, похвалиха се в социалките (видео)

Коцето и Емрах си спретнаха гонка, похвалиха се в социалките (видео)

carmarket.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 21 часа
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, изглеждаш прекрасно! – Лъжеш! – Ама поне го правя с добро чувство!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Премиерът се срещна с президента на Meta по глобални въпроси

Премиерът се срещна с президента на Meta по глобални въпроси

България Преди 5 минути

Последните развития показват нарастващ интерес от страна на компанията към енергийната инфраструктура на България

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 53 минути

Съквартирантите ще трябва да посочат кой искат да напусне социалния експеримент

Русия се нуждае от пари за войната. И вдига данъците

Русия се нуждае от пари за войната. И вдига данъците

Свят Преди 3 часа

Руските власти вдигат данъците, макар че бяха обещали да не го правят поне до 2030

<p>Поправиха радара в Скопие с помощ от България</p>

Поправиха радара на летището в Скопие с помощ от България

Свят Преди 3 часа

Николоски: Успяхме да решим проблема за рекордно време от само три дни

Инцидент с пътник спря линия на метрото в София

Инцидент с пътник спря линия на метрото в София

България Преди 3 часа

Следствените органи извършиха оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента

Руски самолети край Аляска вдигнаха тревога в САЩ

Руски самолети край Аляска вдигнаха тревога в САЩ

Свят Преди 4 часа

NORAD е идентифицирало два Ту-95, придружени от два изтребителя Су-35

Учените създадоха "бактерия камикадзе“, която унищожава раковите тумори

Учените създадоха "бактерия камикадзе“, която унищожава раковите тумори

Любопитно Преди 4 часа

Бактерията е модифицирана така, че да се самоунищожи, след като достигне висока плътност в туморите

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

България Преди 4 часа

Инициативата е на гражданското сдружение „Боец”

Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Нова капитанска битка определя участниците в Съвета на осъдените

Нетаняху странно заобиколи Европа на път за САЩ

Нетаняху странно заобиколи Европа на път за САЩ

Свят Преди 4 часа

Държавите по Римския статут могат да арестуват премиера на Израел

,

„ChatGPT, какви акции да купя?“: AI поема ролята на финансов съветник

Технологии Преди 4 часа

Всеки десети инвеститор вече използва чатбот за избор на акции, но експерти предупреждават за висок риск

Актуализираха Националния план за въвеждане на еврото

Актуализираха Националния план за въвеждане на еврото

България Преди 5 часа

Отразен е и постигнатият напредък по техническата подготовка за въвеждане на еврото в страната ни

„Булгаргаз“ иска по-висока цена на природния газ

„Булгаргаз“ иска по-висока цена на природния газ

България Преди 5 часа

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за октомври

Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава

Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава

Любопитно Преди 5 часа

След едноседмично отстраняване водещият се върна с емоционален монолог, който събра милиони пред екрана и в дигиталните платформи

Никола Саркози

Първи думи на Никола Саркози след присъдата

Свят Преди 5 часа

Бившият френски президент беше осъден на пет години затвор

Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от труд на доц. Наталия Киселова

Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от труд на доц. Наталия Киселова

България Преди 5 часа

Киселова: Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш

Всичко от днес

От мрежата

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Спасиха ранено мече в Смолянско

sinoptik.bg
1

Първи полъх на есента

sinoptik.bg

Шокиращи разкрития за изневярата по време на концерт на Coldplay

Edna.bg

Той е български принц, но избра хирургията: Кой е княз Мирко (СНИМКИ)

Edna.bg

Николай Киров: Имах среща с лидерите в отбора, трябват резултати

Gong.bg

СНИМКИ: Всички интересни кадри от Ботев Пловдив - ЦСКА 1948

Gong.bg

Нов случай на насилие и унижение между ученици

Nova.bg

След гонка: Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки за една година(ВИДЕО)

Nova.bg