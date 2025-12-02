Хирург предупреди за опасни грешки след вадене на зъб

В аденето на зъб е малка, но хирургична интервенция, затова в периодът на възстановяване трябва да се подходи отговорно, за да се избегнат усложнения. Стоматологът Вячеслав Минко сподели пред Рамблер как да спрем кървенето, защо категорично не бива да се пуши и кога е безопасно да се ходи на сауна или фитнес.

След изваждането на зъба на мястото му остава кървяща рана - т.нар. "лукна". Приблизително след 15 минути кръвта се съсирва и в лунката се образува кръвен съсирек. Той защитава раната от външната среда и микробите, а под него протича сложен процес на регенерация.

Обикновено след 7-10 дни венецът зараства и лунката се затваря, но това не означава край на следоперативния период. На мястото на корена трябва да се формира костна тъкан, което отнема няколко месеца. Ако препоръките на лекаря не се спазват, могат да възникнат усложнения.

Възможни усложнения:

Суха лунка или алвеолит - ако кръвният съсирек се разруши или се отмие преждевременно, лунката остава "гола" и започва възпаление, което засяга костната тъкан. Остеомиелит - рядко, но опасно усложнение на алвеолита, при което възпалението достига до дълбоките тъкани и костния мозък. Инфекция - раната на мястото на извадения зъб е "отворена врата" за микроби. Неправилната обработка на лунката може да доведе до заразяване.

Основната задача на пациента е да запази кръвния съсирек в лунката и да не пречи на зарастването.

Какво да се прави веднага след ваденето на зъба

След процедурата върху лунката се поставя стерилен тампон. Важно е да не се дъвче и да не се мести с езика, за да не се нарани лунката и кръвният съсирек.

"Лекарите винаги обръщат внимание на пациента, че кръвният съсирек е изключително важен. Той осигурява бързо заздравяване (за 2-4 дни) и формиране на костна тъкан, което по-късно ще помогне при поставяне на имплант", казва стоматологът Вячеслав Минко.

Обикновено тампонът се премахва от лекаря, след като съсирекът вече е оформен.

Ако се появи болка или подуване

Анестезията действа от 2 до 6 часа, затова в първия период обикновено няма болка или неприятни усещания. Тогава чувствителността на устната кухина е понижена и трябва да се внимава да не се нарани съсирекът или да не се изгори устата.

Ако болката се засили, може да се приемат нестероидни противовъзпалителни препарати, като ибупрофен. Лекарства, съдържащи аспирин, е по-добре да не се приемат, тъй като разреждат кръвта и усилват кървенето. Всички редовно приемани лекарства трябва да се съобщят на лекаря, защото могат да повлияят на лечението.

Подуването е нормална реакция след вадене на зъб. За облекчаване може да се приложи студен компрес на бузата за 15 минути. Ако болката и подуването се засилват, е необходимо да се уведоми лекарят.

В деня на процедурата зъбите могат да се почистват внимателно, като се избягва оперираната зона. Допустимо е използването на конец за зъби и скребка за език.

"Четката за зъби трябва да се движи нагоре-надолу. Много важно е през първите 24 часа да не се жабурка устата. След почистване на зъбите водата се изплюва, без да се жабурка, за да не се повреди съсирекът."

Храни и напитки

През първите два часа след процедурата е по-добре да се въздържате от храна. След това може да се консумира мека храна:

пюрета, бульони, макарони, яйца или кисело мляко, като се дъвче от противоположната страна.

Важна е температурата на храната, прекалено горещи или студени напитки могат да провокират болка и кървене. Пиенето е допустимо, но не през сламка, за да не се травмира лунката.

"Самата храна не вреди на лунката и не прониква в раната, но през първото денонощие е по-добре да се избягват горещи, кисели, солени и твърди храни, за да не се дразни раната."

На следващия ден може постепенно да се въвежда твърда храна, като до пълното зарастване на меките тъкани се дъвче от другата страна.

Баня и спорт

Топлината разширява кръвоносните съдове и увеличава кръвотока, затова първите 48-72 часа е по-добре да се избягва прегряване. Това важи не само за сауна, но и за горещ душ или вана. Водата трябва да е топла и комфортна.

Първият ден след процедурата е по-добре да се избягват тренировки, вдигане на тежести и тичане, тъй като физическите упражнения увеличават притока на кръв и пречат на зарастването. Ако раната се лекува добре и няма болка или кървене, след 2-3 дни може да се възобновят спортните занимания.

Алкохол и тютюн

Първите 48 часа алкохол и тютюн са категорично забранени. Алкохолът увеличава риска от кървене и инфекции, а никотинът провокира суха лунка и възпаление на костната тъкан. Систематичен преглед, публикуван в Dentistry Journal, показва, че при пушачите рискът от алвеолит след вадене на зъб е три пъти по-висок в сравнение с непушачите.

Кога да потърсите лекар

Лека температура, болка, подуване и синина могат да са нормална реакция.

Тревожност трябва да предизвикат следните симптоми, особено ако се появят 2-3 дни след процедурата:

температура над 38,8 °C и симптоми като при настинка; кървене от лунката, което не спира; силна болка, която не се облекчава с лекарства; затруднено преглъщане и дишане; увеличаване на подуването; наличие на гной в лунката.

"Лек дискомфорт на мястото на извадения зъб е нормален и обикновено преминава за два дни. Ако обаче дискомфортът продължава на третия или четвъртия ден, това може да е симптом на алвеолит. Тогава е нужно да се обърнете към лекар, който да оцени състоянието на лунката и при необходимост да формира нов съсирек."

Основни препоръки

Не травмирайте лунката и не пречете на зарастването ѝ. Не местете и не докосвайте кръвния съсирек с език или ръце. В деня на процедурата консумирайте мека храна; на следващия ден може да използвате антисептик за устата, но без активни движения. Категорично избягвайте алкохол и пушене поне 48 часа. Физическите упражнения засилват кръвотока, затова тренировките трябва да се отложат за 2-3 дни. Избягвайте сауна, горещ душ и вана. Може да се чистят зъбите, но зоната на интервенцията трябва да се заобикаля внимателно.

