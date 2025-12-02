Любопитно

Хирург предупреди за опасни грешки след вадене на зъб

Основната задача на пациента е да запази кръвния съсирек в лунката и да не пречи на зарастването

2 декември 2025, 06:28
Хирург предупреди за опасни грешки след вадене на зъб
Източник: IStock

В аденето на зъб е малка, но хирургична интервенция, затова в периодът на възстановяване трябва да се подходи отговорно, за да се избегнат усложнения. Стоматологът Вячеслав Минко сподели пред Рамблер как да спрем кървенето, защо категорично не бива да се пуши и кога е безопасно да се ходи на сауна или фитнес.

След изваждането на зъба на мястото му остава кървяща рана - т.нар. "лукна". Приблизително след 15 минути кръвта се съсирва и в лунката се образува кръвен съсирек. Той защитава раната от външната среда и микробите, а под него протича сложен процес на регенерация.

Обикновено след 7-10 дни венецът зараства и лунката се затваря, но това не означава край на следоперативния период. На мястото на корена трябва да се формира костна тъкан, което отнема няколко месеца. Ако препоръките на лекаря не се спазват, могат да възникнат усложнения.

  • Възможни усложнения:
  1. Суха лунка или алвеолит - ако кръвният съсирек се разруши или се отмие преждевременно, лунката остава "гола" и започва възпаление, което засяга костната тъкан.
  2. Остеомиелит - рядко, но опасно усложнение на алвеолита, при което възпалението достига до дълбоките тъкани и костния мозък.
  3. Инфекция - раната на мястото на извадения зъб е "отворена врата" за микроби. Неправилната обработка на лунката може да доведе до заразяване.

Основната задача на пациента е да запази кръвния съсирек в лунката и да не пречи на зарастването.

Зъболекар разкри симптом, който може да доведе до високи разходи - не го пренебрегвайте

  • Какво да се прави веднага след ваденето на зъба

След процедурата върху лунката се поставя стерилен тампон. Важно е да не се дъвче и да не се мести с езика, за да не се нарани лунката и кръвният съсирек.

"Лекарите винаги обръщат внимание на пациента, че кръвният съсирек е изключително важен. Той осигурява бързо заздравяване (за 2-4 дни) и формиране на костна тъкан, което по-късно ще помогне при поставяне на имплант", казва стоматологът Вячеслав Минко.

Обикновено тампонът се премахва от лекаря, след като съсирекът вече е оформен.

Източник: iStock
  • Ако се появи болка или подуване

Анестезията действа от 2 до 6 часа, затова в първия период обикновено няма болка или неприятни усещания. Тогава чувствителността на устната кухина е понижена и трябва да се внимава да не се нарани съсирекът или да не се изгори устата.

Ако болката се засили, може да се приемат нестероидни противовъзпалителни препарати, като ибупрофен. Лекарства, съдържащи аспирин, е по-добре да не се приемат, тъй като разреждат кръвта и усилват кървенето. Всички редовно приемани лекарства трябва да се съобщят на лекаря, защото могат да повлияят на лечението.

Подуването е нормална реакция след вадене на зъб. За облекчаване може да се приложи студен компрес на бузата за 15 минути. Ако болката и подуването се засилват, е необходимо да се уведоми лекарят.

В деня на процедурата зъбите могат да се почистват внимателно, като се избягва оперираната зона. Допустимо е използването на конец за зъби и скребка за език.

"Четката за зъби трябва да се движи нагоре-надолу. Много важно е през първите 24 часа да не се жабурка устата. След почистване на зъбите водата се изплюва, без да се жабурка, за да не се повреди съсирекът."

Covid-19: Стоматолог с важен съвет

  • Храни и напитки

През първите два часа след процедурата е по-добре да се въздържате от храна. След това може да се консумира мека храна:

  1. пюрета,
  2. бульони,
  3. макарони,
  4. яйца или
  5. кисело мляко, като се дъвче от противоположната страна.

Важна е температурата на храната, прекалено горещи или студени напитки могат да провокират болка и кървене. Пиенето е допустимо, но не през сламка, за да не се травмира лунката.

"Самата храна не вреди на лунката и не прониква в раната, но през първото денонощие е по-добре да се избягват горещи, кисели, солени и твърди храни, за да не се дразни раната."

На следващия ден може постепенно да се въвежда твърда храна, като до пълното зарастване на меките тъкани се дъвче от другата страна.

Къде бъркаме в грижата за нашите зъби?

  • Баня и спорт

Топлината разширява кръвоносните съдове и увеличава кръвотока, затова първите 48-72 часа е по-добре да се избягва прегряване. Това важи не само за сауна, но и за горещ душ или вана. Водата трябва да е топла и комфортна.

Първият ден след процедурата е по-добре да се избягват тренировки, вдигане на тежести и тичане, тъй като физическите упражнения увеличават притока на кръв и пречат на зарастването. Ако раната се лекува добре и няма болка или кървене, след 2-3 дни може да се възобновят спортните занимания. 

Източник: iStock
  • Алкохол и тютюн

Първите 48 часа алкохол и тютюн са категорично забранени. Алкохолът увеличава риска от кървене и инфекции, а никотинът провокира суха лунка и възпаление на костната тъкан. Систематичен преглед, публикуван в Dentistry Journal, показва, че при пушачите рискът от алвеолит след вадене на зъб е три пъти по-висок в сравнение с непушачите.

  • Кога да потърсите лекар
  1. Лека температура,
  2. болка,
  3. подуване и синина могат да са нормална реакция.
  • Тревожност трябва да предизвикат следните симптоми, особено ако се появят 2-3 дни след процедурата:
  1. температура над 38,8 °C и симптоми като при настинка;
  2. кървене от лунката, което не спира;
  3. силна болка, която не се облекчава с лекарства;
  4. затруднено преглъщане и дишане;
  5. увеличаване на подуването;
  6. наличие на гной в лунката.

"Лек дискомфорт на мястото на извадения зъб е нормален и обикновено преминава за два дни. Ако обаче дискомфортът продължава на третия или четвъртия ден, това може да е симптом на алвеолит. Тогава е нужно да се обърнете към лекар, който да оцени състоянието на лунката и при необходимост да формира нов съсирек."

  • Основни препоръки
  1. Не травмирайте лунката и не пречете на зарастването ѝ.
  2. Не местете и не докосвайте кръвния съсирек с език или ръце.
  3. В деня на процедурата консумирайте мека храна; на следващия ден може да използвате антисептик за устата, но без активни движения.
  4. Категорично избягвайте алкохол и пушене поне 48 часа.
  5. Физическите упражнения засилват кръвотока, затова тренировките трябва да се отложат за 2-3 дни.
  6. Избягвайте сауна, горещ душ и вана.
  7. Може да се чистят зъбите, но зоната на интервенцията трябва да се заобикаля внимателно.

Тази статия е само с информационна цел и няма за цел да предлага медицински съвети. Винаги търсете съвет от квалифицирани здравни специалисти по въпроси, които може да имате във връзка с медицински състояния. 

Източник: Рамблер    
Вадене на зъб Следоперативни грижи Усложнения при вадене на зъб Кръвен съсирек в лунката Възстановяване след екстракция Суха лунка алвеолит Хранене след зъбна интервенция Зъбна хигиена Забрани след вадене на зъб Болка и подуване след зъб
Последвайте ни

По темата

Мирен протест, последван от сблъсъци с полицията, палежи, пострадали и задържани в София (ВИДЕО/СНИМКИ)

Мирен протест, последван от сблъсъци с полицията, палежи, пострадали и задържани в София (ВИДЕО/СНИМКИ)

2 декември: Смразяващото предупреждение на Стивън Хокинг

2 декември: Смразяващото предупреждение на Стивън Хокинг

Студ и мраз: -1 градуса ни чакат във вторник

Студ и мраз: -1 градуса ни чакат във вторник

Тръмп премина профилактични прегледи, какво е здравословното му състояние

Тръмп премина профилактични прегледи, какво е здравословното му състояние

Работната сила ще е на 50-60 години до 2050 г.

Работната сила ще е на 50-60 години до 2050 г.

pariteni.bg
Берлин иска „високоефективни“ ДВГ да останат в обръщение след 2035 г.

Берлин иска „високоефективни“ ДВГ да останат в обръщение след 2035 г.

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 3 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 3 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 3 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 3 дни

Виц на деня

- Скъпа, имам две новини - лоша и хубава. - Казвай! - Реших да те напусна! - А сега кажи лошата!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тръмп свиква Съвета за национална сигурност</p>

Тръмп свиква Съвета за национална сигурност заради кризата в отношенията с Венецуела

Свят Преди 33 минути

Вашингтон обвинява венецуелския президент Николас Мадуро, че ръководи наркокартел

Задигнаха охлюви за 104 000 долара от ферма във Франция

Задигнаха охлюви за 104 000 долара от ферма във Франция

Свят Преди 42 минути

Местните власти разследват кражбата, докато ферма L'Escargot Des Grands Crus се опитва да възстанови запасите си

Тежка катастрофа между бус и кола в София, много пострадали

Тежка катастрофа между бус и кола в София, много пострадали

България Преди 8 часа

На мястото са изпратени две линейки

Част от центъра на София остана без ток

Част от центъра на София остана без ток

България Преди 9 часа

Станков: Има съмнения за умишлена намеса и вандализъм

Тръмп предупреди Израел да избягва действия в Сирия

Тръмп предупреди Израел да избягва действия в Сирия

Свят Преди 10 часа

В петък израелските сили нахлуха в село в Южна Сирия

Ердоган към Русия и Украйна: Тревожна ескалация

Ердоган към Русия и Украйна: Тревожна ескалация

Свят Преди 10 часа

Ердоган: Не можем да оправдаем тези атаки по никакъв начин

Над 350 загинали и 366 изчезнали в Шри Ланка

Над 350 загинали и 366 изчезнали в Шри Ланка

Свят Преди 11 часа

Водите от наводненията са започнали да се оттеглят, но са регистрирани няколко нови свлачища

Намалиха присъдата на банковата служителка откраднала 357 хил. лв.

Намалиха присъдата на банковата служителка откраднала 357 хил. лв.

България Преди 11 часа

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване

Протест и контрапротест в Стара Загора

Протест и контрапротест в Стара Загора

България Преди 12 часа

Двата протеста бяха разделени от полиция

Момиче загина, други две и момче са в болница след катастрофа край Русе

Момиче загина, други две и момче са в болница след катастрофа край Русе

България Преди 13 часа

Пробите на 18-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни

<p>Напрежение и сблъсъци в центъра на София</p>

Протести в цяла България срещу Бюджет 2026

България Преди 13 часа

Движението в центъра на София беше блокирано

Протест в Минерални бани срещу повишението на такса смет

Протест в Минерални бани срещу повишението на такса смет

България Преди 14 часа

Недоволните казват, че увеличението е необосновано

.

Тройна битка определя първия елиминиран финалист в “Игри на волята”

Любопитно Преди 14 часа

Алекс, Николета и Теодор-Чикагото се борят за спасение тази вечер

Президентът даде начало на 23-тото издание на „Българската Коледа“

Президентът даде начало на 23-тото издание на „Българската Коледа“

България Преди 14 часа

Това стана на тържествена церемония

Задържаха за 72 часа мъжа, убил полицай на пътя

Задържаха за 72 часа мъжа, убил полицай на пътя

България Преди 14 часа

Разследването по случая продължава

Giro d’Italia 2026 тръгва от България

Giro d’Italia 2026 тръгва от България

България Преди 14 часа

Това е крачка към позициониране на България като световна спортна, културна и туристическа дестинация, смята Иван Пешев

Всичко от днес

От мрежата

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 2 декември, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 2 декември, вторник

Edna.bg

Мистериозна почивка получи звезда на Барселона

Gong.bg

Арда застава на пътя на Ботев Пд

Gong.bg

Равносметката след 1 декември: Мирен протест в София, последван от сблъсъци с полиция, палежи, задържани и пострадали

Nova.bg

След токовата авария на протеста: Проблемите с електрозахранването в София продължават

Nova.bg