Установен е необичаен здравословен ефект на кафето

Кофеинът може да се счита за вещество с двойна репутация

10 ноември 2025, 06:44
Установен е необичаен здравословен ефект на кафето
К офеинът може да се счита за вещество с двойна репутация. Понякога чаша кафе действа като болкоуспокояващо, а друг път предизвиква мигрена. Всичко зависи от:

  • дози;
  • честота на употреба;
  • доколко тялото е свикнало с него.

Как кофеинът помага при главоболие

Веществото свива разширените кръвоносни съдове в мозъка. Това намалява натиска върху нервните окончания и болката отшумява. Ето защо кофеинът се добавя към някои лекарства за главоболие. Той повишава тяхната ефикасност.

Как тогава кафето причинява главоболие?

Когато действието на кофеина отшуми, кръвоносните съдове в мозъка се разширяват отново, понякога дори повече от преди, причинявайки болка. Това е ефектът на кофеиновото отнемане.

Ако човек редовно пие кафе, тялото му свиква с постоянното свиване на кръвоносните съдове. Пропускането на една или две чаши води до разширяване на кръвоносните съдове, спадане на кръвното налягане, увеличаване на кръвния поток и появата на пулсиращо главоболие.

Как се проявява абстиненцията от кофеин? Дали е само главоболие?

Ако човек е свикнал с кафе и след това внезапно спре да го пие, може да се развият симптоми на абстиненция. Това обикновено е съпроводено с пулсиращо главоболие. Това не е единственият симптом.

Понякога могат да се появят и следните симптоми:

  • слабост,
  • раздразнителност,
  • сънливост,
  • намалена концентрация,
  • гадене,
  • леко замаяност.

Тези симптоми често започват 12 до 24 часа след последната доза кофеин и могат да продължат няколко дни.

 

Източник: rambler.ru    
