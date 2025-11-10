Установен е необичаен здравословен ефект на кафето

К офеинът може да се счита за вещество с двойна репутация. Понякога чаша кафе действа като болкоуспокояващо, а друг път предизвиква мигрена. Всичко зависи от:
- дози;
- честота на употреба;
- доколко тялото е свикнало с него.
Как кофеинът помага при главоболие
Веществото свива разширените кръвоносни съдове в мозъка. Това намалява натиска върху нервните окончания и болката отшумява. Ето защо кофеинът се добавя към някои лекарства за главоболие. Той повишава тяхната ефикасност.
Как тогава кафето причинява главоболие?
Когато действието на кофеина отшуми, кръвоносните съдове в мозъка се разширяват отново, понякога дори повече от преди, причинявайки болка. Това е ефектът на кофеиновото отнемане.
Ако човек редовно пие кафе, тялото му свиква с постоянното свиване на кръвоносните съдове. Пропускането на една или две чаши води до разширяване на кръвоносните съдове, спадане на кръвното налягане, увеличаване на кръвния поток и появата на пулсиращо главоболие.
Как се проявява абстиненцията от кофеин? Дали е само главоболие?
Ако човек е свикнал с кафе и след това внезапно спре да го пие, може да се развият симптоми на абстиненция. Това обикновено е съпроводено с пулсиращо главоболие. Това не е единственият симптом.
Понякога могат да се появят и следните симптоми:
- слабост,
- раздразнителност,
- сънливост,
- намалена концентрация,
- гадене,
- леко замаяност.
Тези симптоми често започват 12 до 24 часа след последната доза кофеин и могат да продължат няколко дни.