Умът ти не е само в главата! Открий интелигентността на храносмилателната си система!

 

27 август 2025, 10:49
Умът ти не е само в главата! Открий интелигентността на храносмилателната си система!
Източник: „Д-р Здраве с Мария"

В профилактиката на храносмилателните и метаболитните нарушения са важни доброто познаване на собственото тяло, балансираното хранене и активната грижа за чревната микрофлора.

МЦ „Неовитро“ гостува в „Д-р Здраве с Мария“ по NOVA PLAY с участието на д-р Моника Пешевска-Секуловска – гастроентеролог в МЦ „Неовитро“ и "УМБАЛ" Лозенец. В епизода д-р Пешевска-Секуловска споделя своя клиничен опит и говори по въпроси, които често се пренебрегват, но засягат огромен брой пациенти. Разговорът е посветен на здравето на храносмилателната система и как тя влияе не само на ежедневния комфорт, но и на хормоналния баланс, метаболизма и репродуктивната способност.

Зрителите ще научат какво трябва да знаем за храносмилателното си здраве и кои са най-големите рискове, които крие летният режим – включително при деца и възрастни. Коментира се дали наистина човек е това, с което се храни, както и как да се храним така, че да останем максимално дълго здрави и без гастроентерологични проблеми. Д-р Пешевска-Секуловска обяснява кога настъпва моментът за активна гастроентерологична профилактика и какво включва тя, както и дали има разлики между половете при проявата на стомашно-чревни нарушения.

Акцент в разговора е и връзката между гастроентерологията и репродуктивната медицина. Специалистът обяснява как възпаленията в храносмилателната система могат да повлияят на маточната среда и дори да бъдат причина за безплодие. Засегнати са и теми като ролята на чернодробната функция при инвитро процедури, ефектът на хранителния режим върху шансовете за успешно имплантиране и дали някои медикаменти, изписвани при стомашни оплаквания, могат да попречат на ранна бременност.

Източник: „Д-р Здраве с Мария“

Разглеждат се още връзката между метаболитния синдром, инсулиновата резистентност и гастроентерологичните проблеми при жени с репродуктивни затруднения, както и специфичните грижи за жени с чувствителна храносмилателна система по време на бременност след IVF. Д-р Пешевска-Секуловска обръща внимание и на най-честите оплаквания при жени, подложени на интензивна хормонална терапия, както и на риска от обостряне на гастроентерологични заболявания по време на бременност.

Епизодът предлага задълбочен, но разбираем поглед върху теми, които са в основата на цялостното здраве и качеството на живот.

Д-р Моника Пешевска-Секуловска, е лекар-специалист по гастроентерология, и асистент на студентите по медицина в Медицинския факултет при СУ „Св. Климент Охридски“. Компетенциите и са в областта на диагностиката, проследяване и лечение на заболявания, свързани със стомашно-чревния тракт и хепато-билиарната система. Особен интерес има върху диагностиката и лечението на възпалителни чревни заболявания, синдром на раздразненото черво и ендометриозата, които могат да повлияят на репродуктивното здраве и бременността.

Д-р Секуловска практикува в МЦ Неовитро и УМБАЛ Лозенец.

Завършва Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ с пълно отличие и има придобита специалност по гастроентерология. Докторант е по вътрешни болести и асистент в МФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

  • Член в Европейско дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE)
  • Член в Български лекарски съюз
  • Рецензент и член на редакционния съвет на няколко чуждестранни научни списания
  • Над 30 научни статии в реферирани световно известни научни списания, както и участие в научни проекти
Източник: „Д-р Здраве с Мария“, NOVA PLAY     
Гастроентерология Репродуктивно здраве Храносмилателна система Бременност Метаболизъм Профилактика Чревна микрофлора Д-р Моника Пешевска-Секуловска Безплодие Хранене
