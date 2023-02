Сръбски депутат гледа порно по време на заседание

Д епутатът на Социалистическата партия на Сърбия Звонимир Стевич подаде оставката си, след като беше заснет да гледа филм за възрастни на мобилния си телефон по време на специалното парламентарно заседание за Косово, предаде белградската агенция Бета.

Миналата седмица сръбският парламент заседава по предложение на сръбското правителство, като единствената точка в дневния ред беше докладът на правителствената Служба за Косово за преговорите с Прищина в периода от септември миналата година до средата на януари тази година.

Депутатът Звонимир Стевич е член на парламентарната комисия за Косово. Според информация на Бета, Стевич е подал оставката си днес.

