Учени твърдят, че са открили невиждан досега цвят чрез иновативен експеримент

Е кип от американски учени твърди, че е успял да открие нов цвят, който досега не е бил виждан от човек. Техните открития бяха публикувани в престижното издание Science Advances, предаде BBC.

В рамките на експеримента изследователите използвали кратки лазерни импулси, които директно стимулирали определени клетки в ретината на участниците. След въздействието участниците съобщили, че са видели интензивен синьо-зелен цвят, наречен от учените "оло". Това твърдение предизвика полемика в научните среди, като част от експертите не са убедени, че наистина става дума за напълно нов цвят.

Проф. Рен Нг от Калифорнийския университет, съавтор на изследването и един от петте участници в експеримента, определя резултатите като "забележителни". Той обясни в интервю за BBC Radio 4, че olo е "по-наситен от всеки цвят, който можете да видите в реалността". По думите му:

"Представете си, че цял живот виждате само бледи нюанси на розово."

