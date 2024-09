Пет космически кораба на SpaceX без екипаж ще полетят до Марс

К омпанията „Спейс Екс“ планира да изстреля до Марс около пет космически кораба без екипаж в рамките на следващите две години, обяви нейният главен изпълнителен директор Илон Мъск в публикация в социалната медийна платформа „Екс“ в неделя, съобщава Ройтерс.

„Ако всички те се приземят благополучно, тогава мисиите с екипаж са възможни след четири години“, каза той, като добави, че в случай на трудности мисиите с екипаж ще бъдат отложени с още две години.

SpaceX Plans to Send 5 Uncrewed Starships to Mars in 2 Years, Musk Sayshttps://t.co/JfbvRO2CIS