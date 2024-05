Геолог с теория къде е нарисувана "Мона Лиза"

М она Лиза на Леонардо да Винчи - една от най-известните картини в света - е забулена в мистерия; от въпросите за самоличността на фигурата до загадъчната ѝ усмивка.

Сега поне една от тайните на творбата е разкрита според италиански геолог.

(Във видеото може да научите повече за: Тайната, скрита в Мона Лиза)

Ан Пицорусо, която е едновременно геолог и историк на изкуството, специализирала в областта на Леонардо и епохата на Ренесанса, смята, че е открила на фона на коя природна забележителност е нарисувана Мона Лиза, като е използвала геоложкия си опит.

Преди три десетилетия Пицорусо посещава град Леко на югоизточния бряг на езерото Комо в Италия - където според нея се намира пейзажът от картината - за да проследи стъпките на Леонардо, въоръжена със записки от дневника и рисунки на художника.

"В бележника си той споменава, че е бил в Леко. Работил е като инженер", казва тя в телефонно интервю за CNN.

Според Пицорусо проектът, по който работи Леонардо, е отменен, но геоложките му полеви скици остават (една червена тебеширена рисунка на планинска верига край Леко принадлежи на Кралската колекция в Уиндзор, Лондон).

