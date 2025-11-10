Легендарна актриса влезе в хоспис след борба с деменция

А ктрисата Сали Къркланд влезе в хоспис в Палм Спрингс на фона на продължаващата си битка си с деменцията, предаде Page Six.

Представителят на Къркланд, Майкъл Грийн, потвърди новината пред TMZ, като добави, че нейният приятел и бивш ученик Коди Галоуей е до нея.

Номинираната за „Оскар“ 84-годишна актриса през последните години има сериозни здравословни проблеми.

През ноември 2024 г. беше създадена кампания в GoFundMe, след като Къркланд „си счупи четири прешлена на врата, дясната китка и лявото бедро“, а по време на възстановяването ѝ „разви две отделни животозастрашаващи инфекции“.

Медицинските сметки започнаха да се трупат и надхвърлиха сумата, която покрива застраховката ѝ.

Миналия месец организаторите на кампанията публикуваха съобщение:

„Здравейте: Сали праща любовта си на всички. Последните няколко месеца бяха много трудни за Сали, тъй като здравето ѝ продължава да се влошава. Тя падна в душа, докато беше оставена без надзор; нарани си ребрата, стъпалото, имаше охлузвания и синини.“

„Сега Сали получава денонощни грижи в специализирано заведение, което осигурява чудесна безопасност и грижа“, продължава съобщението. „Продължаваме да се опитваме да съберем средства, за да покрием разликата между приходите и разходите за грижи. Благодарим ви за цялата любов, подкрепа и грижа към Сали.“

В петък, 7 ноември, организаторите споделиха съобщение, че холивудската легенда е в хоспис.

„Благодарим ви за цялата любов и подкрепа. Сали е благодарна за вашата доброта и любов. Сали вече е в хоспис и почива спокойно. Моля, задръжте и изпратете светлина за Сали“, гласи коментарът.

Къркланд е била част от кръга на Анди Уорхол – „Фабриката“, и се е снимала в авангардни продукции извън Бродуей.

Тя получи възторжени отзиви за ролята си на бивша актриса в комедийната драма от 1987 г. „Анна“, която ѝ донесе награда „Златен глобус“ за най-добра актриса в драматичен филм и номинация за „Оскар“ за най-добра актриса.

Освен това спечели наградата Independent Spirit за най-добра женска роля и наградата на Асоциацията на филмовите критици в Лос Анджелис за най-добра актриса за изпълнението си във филма.

Къркланд има над 200 филмови и телевизионни роли, сред които в „Ангелите на Чарли“, „JFK“ и „Всемогъщият Брус“.