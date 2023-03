Учени откриха неизвестен коридор в Хеопсовата пирамида (СНИМКИ/ВИДЕО)

М еждународен екип от изследователи е открил неизвестен коридор в Хеопсовата пирамида на платото Гиза, в южните покрайнини на Кайро. Това съобщи в четвъртък египетският министър на туризма и паметниците на културата Ахмед Иса, цитиран от световните агенции.

Egypt unveiled the discovery of long corridor inside the Great Pyramid of Giza on Thursday, the first to be found on the structure's north side. https://t.co/1DO6PEyK63

„При проучването на пирамидата е открит коридор с дължина 9 метра и ширина 2,1 метра, като работата по проекта за сканиране продължава от 2015 г.“, каза Иса на пресконференция в подножието на Големите пирамиди.

Той заяви, че екип от египетски учени, подпомаган от колеги от университети в САЩ, Франция, Германия, Япония и Канада, провежда изследването. Незавършеният коридор вероятно е построен, за да облекчи тежестта на пирамидата върху главния вход, разположен на седем метра по-надолу, или на друга, все още неоткрита камера или пространство, смятат учените.

A hidden corridor nine meters long has been discovered close to the main entrance of the 4,500-year-old Great Pyramid of Giza, and this could lead to further findings, Egyptian antiquities officials said https://t.co/F3JM25JwGc 1/4 pic.twitter.com/IXeZpbSmxE