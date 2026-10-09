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Учени откриха малко село в Италия, където жените живеят изключително дълго

Вероятността 70-годишна жена в Болотана да достигне 100 години е близо 14% - над четири пъти повече спрямо средното за Италия. Изследователи смятат, че това може да е новата „Синя зона“ на планетата

9 октомври 2026, 06:29
Учени откриха малко село в Италия, където жените живеят изключително дълго
Източник: iStock

В малко планинско селище в сърцето на Сардиния се случва нещо изключително. Преди около 20 години на същия италиански остров учените идентифицираха първата в света т.нар. „Синя зона“ (Blue Zone) - географски район с феноменална концентрация на дълголетници.

Днес изследователи засичат нов подобен феномен. В градчето Болотана, разположено на около 110 километра западно от оригиналната Синя зона, научно изследване открива доказателства за рекордна продължителност на живота, особено сред жените.

Статистика, която изненада учените

Проучването, публикувано в научното списание Frontiers in Aging, използва демографски данни за периода 2021-2025 г. Данните показват следните впечатляващи резултати:

  • Продължителност на живота: Средностатистическа 70-годишна жена в Болотана има очаквана оставаща продължителност на живота от 20,85 години. За сравнение, показателят за провинция Нуоро е 18,61 години, за целия остров Сардиния - 18,4 години, а средно за Италия - 18,06 години.
  • Шанс за достигане на 100 години: Вероятността 70-годишна жена от Болотана да доживее вековен юбилей е 13,83%. В останалата част от страната шансовете са драстично по-ниски - 4,33% за провинцията, 4,43% за Сардиния и едва 3,54% за Италия като цяло.

В световен мащаб шансовете на жените в Болотана да достигнат 100-годишна възраст са над три пъти по-високи от тези на жените в САЩ. Този показател ги нарежда на едно от първите места на планетата, отстъпвайки единствено на Хонконг.

„Смятаме, че това е женската популация с най-висока продължителност на живота в света или поне много близо до това“, коментира съавторът на изследването д-р С. Джей Олшански, епидемиолог от Университета на Илинойс в Чикаго.

При мъжете в Болотана също се наблюдава повишена продължителност на живота, но не толкова екстремна. При тях шансът от 70 да достигнат до 100 години е 4,92%, което все пак е над три пъти повече от средното за Италия (1,41%).

Точни архивни данни без съмнения за измама

Първото нещо, което привлича вниманието на изследователите към Болотана (с население едва около 2260 души), е необичайно високият брой столетници. Едно от основните предимства на това изследване е пълната автентичност на данните.

„Това, което прави Болотана изключително място, е невероятният исторически архив, който ни позволява категорично да потвърдим датите на раждане и смърт. Общинските и църковните регистри датират от векове. За всеки един човек над 100 години имаме пълна документална проверка“, обяснява Олшански.

На какво се дължи това дълголетие?

Конкретните биологични и социални причини все още се проучват. Учените посочват няколко вероятни фактора, които действат в комбинация:

  • Генетично наследство и чиста храна: Повечето продукти в градчето се отглеждат местно.
  • Естествена физическа активност: Градчето е разположено на стръмен, хълмист терен. Местните жители се придвижват предимно пеша, а не с автомобили.
  • Силна общност и социална подкрепа: В Болотана социалната изолация е изключителна рядкост, а хората поддържат близки съседски и семейни връзки.

Учените отбелязват, че поради малкия брой население статистиката е чувствителна към изследвания период, но категорично определят Болотана като официален кандидат за новата „Синя зона“ на планетата.

Източник: sciencealert    
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