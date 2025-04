Учени: Най-голямото тропическо езеро в света става зелено

Е зерото Виктория е най-голямото африканско езеро и най-голямото тропическо езеро в света, което се простира в три държави и в което живеят над 47 милиона души. Но то има сериозен проблем, който застрашава бъдещето на тази подкрепа - то става зелено, пише Iflscience.

Защо езерото Виктория става зелено?

За съжаление, това не се дължи на каскада по случай Деня на Свети Патрик, както се прави с река Чикаго. Необичайният цвят на езерото се дължи на увеличаването на вредния цъфтеж на водораслите (HABs) - по-конкретно цианобактерии - в резултат на процес, наречен еутрофикация. Това се случва, когато в даден водоем има излишък от хранителни вещества, което предизвиква бум в развитието на живи организми като растения и водорасли.

В случая с езерото Виктория еутрофикацията и произтичащите от нея HABs са причинени от повече от столетие човешка дейност, която изпраща хранителни вещества във водата на езерото. Селскостопанските отпадни води, канализацията и промишлените отпадни води са свързани с проблема, както и с продуктите от практиките на косене и палене, изгарянето на биомаса и промишлеността, които се изпращат нагоре в атмосферата и се изхвърлят в езерото.

Изменението на климата също е допринесло за това.

Largest Tropical Lake Turns Green: Yes,it's our own L. NALUBAALE/VICTORIA. And yes,you got it right; climate change-Human actions,deforestation, destruction of wetlands,etc. And it has happened elsewhere-LAKE CHAD has shrunk 90%! https://t.co/3p65TbiV9h Shared via the Google App

„Цъфтежът става все по-разпространен в световен мащаб, тъй като повишаването на температурите стимулира растежа на цианобактериите, а по-интензивните валежи доставят хранителни вещества от ландшафта“, обясняват изследователи от Мичиганския университет и Боулинг Грийн Стейт Юнивърсити в материал за The Conversation.

Защо това е проблем?

Както споменахме в самото начало, езерото Виктория осигурява прехраната на милиони хора, които разчитат на него за снабдяването си с прясна вода - то е второто по големина сладководно езеро в света след северноамериканското езеро Супериор. Въпреки това ВЧЗ правят водата опасна.

Екипът от изследователи от Мичиганския университет и Държавния университет в Боулинг Грийн например наскоро проведе проучване, в което установи, че Microcystis, вид водорасли, които са в изобилие в залива Уинам на езерото Виктория, произвеждат значителни количества токсин, наречен microcystin.

Pollution is choking Lake Victoria! Excessive amounts of nutrients like nitrogen and phosphorous from sewerage, waste, washing clothes, and bathing in the lake continue to turn lake Victoria water green. This is harmful to us and acquatic life. Save Lake Victoria!!! pic.twitter.com/wWvjEsdC63