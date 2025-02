Откриха най-голямото подземно термално езеро в света

Р езултатите от нова експедиция потвърждават, че учените са открили най-голямото подземно термално езеро в света в пещера в Южна Албания.

Изследователи от Чешката република са открили езерото за първи път преди четири години, но тогава не са разполагали с подходящите инструменти, за да го измерят, се казва в преведено изявление на фондация „Неврон“ - организация, която насърчава изследванията на чешки учени.

Сега екипът обяви, че се е върнал в езерото през 2024 г. с най-съвременни 3D скенери, потвърждавайки, че скритият воден обект е най-големият по рода си, известен на науката.

Учените кръщават езерото „Неврон“ на името на фондацията, финансирала неотдавнашната експедиция. Дължината на езерото е 138 м, а ширината му - 42 м.

„За да може чешката наука да представи това феноменално откритие, беше необходимо да се проведат научни изследвания и прецизни измервания“, казва в изявлението си Марек Ауди, пещерен изследовател, ръководител и на двете експедиции.

Researchers have returned to an underground thermal lake they first came across in 2021 in southern Albania and confirmed it is the largest of its kind known in the world. https://t.co/uujIvBXEHy