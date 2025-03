Учен доказва съществуването на Бог чрез математическа формула

И зследовател от Харвард излезе с революционно твърдение, което може да промени начина, по който разбираме Вселената. В ново забележително разкритие ученият разкрива математическа формула, чрез която се надява да докаже съществуването на Бог. Тази новаторска хипотеза, основана на най-съвременна математика, прекрачва границите между науката и духовността и дава нов ракурс на класическия въпрос за божественото съществуване.

Чрез задълбочени изчисления и творчески разсъждения ученият предполага, че уравнението може да съдържа решение за преодоляване на разделението между науката и религията. Този новаторски пробив със сигурност ще предизвика спорове и дебати както в научния, така и в религиозния свят по целия свят.

🔬✨ A Harvard scientist drops a bomb: "A formula that proves the existence of God!" Hold onto your hats, folks, here's the scoop! InfoExists(god)=True, below 👇 pic.twitter.com/nqT1UcoG2o

Учен от Харвард разкрива математическа формула в подкрепа на съществуването на Бог

Д-р Уили Сун, известен астрофизик и аерокосмически инженер, отвори вековен спор с позоваването си на „аргумента за фина настройка“. Това е идеята, че законите и условията във Вселената изглеждат специално и прецизно подредени, за да може да се появи живот. Вероятността това да се случи случайно е изключително малка. От силата на гравитацията до прецизното съотношение на материята и енергията, Вселената изглежда е прецизно настроена да поддържа живота.

Може би най-впечатляващият пример е дисбалансът между материята и антиматерията - явление, което подсказва за възможен целенасочен дизайн. Аргументът на д-р Сун е убедителен: ако Вселената беше в съвършен баланс, животът, както го разбираме, може би никога нямаше да съществува, което подсказва за възможна висша сила зад тази фина настройка.

A Harvard scientist says he has been able to prove that God is real and a “mathematician of a very high order”⤵️ pic.twitter.com/IVUpJdgz2i