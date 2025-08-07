Подходящ ли е сериалът „Wednesday“ за деца? Какво трябва да знаете преди да го гледате

П околения са израснали с различните адаптации на Семейство Адамс, но не е ли сериалът на Netflix "Wednesday" твърде мрачен за по-младите зрители?

Макар и страничната продукция на Тим Бъртън да запазва зловещата и странна атмосфера, която феновете познават и обичат, сериалът повишава напрежението със силно изразени елементи на ужас. И в двата сезона има множество сцени с насилие (помислете за атаки с пирани и битки с чудовища), кръв и убийства.

С участието на „кралицата на писъците“ Джена Ортега, носителят на награда „Еми“ сериал проследява младата Уензди Адамс, която се опитва да разгадае мистерия с чудовище в своето училище – Академия „Невърмор“. "Wednesday" дебютира през 2022 г. и бе подновен за втори сезон, който излезе през август 2025 г.

Освен че среща няколко свръхестествени същества, в сериала има много сцени с внезапни плашещи моменти, докато Уензди използва силите си, за да открие мистериозен убиец, който се движи на свобода в сезон 1 - а в сезон 2 самата тя става мишена на любимия си сериен убиец от детството.

Въпреки че сериалът е комедия, "Wednesday" е с рейтинг 14+ заради елементи на страх, език и насилие. Някои сцени може да се окажат твърде загадъчни и зловещи за деца под 14 години.

И така, подходящ ли е "Wednesday" за деца? Ето какво трябва да знаят родителите, преди да позволят на децата си да гледат тази мрачна комедия.

Внимание: Следват спойлери от първи сезон на "Wednesday"!

Има много ужасяващи моменти

С Бъртън като основен творчески ум зад проекта, не е изненада, че "Wednesday" е изпълнен с зловещи (а понякога направо ужасяващи) сцени. Сериалът често е сравняван с други мрачни тийнейджърски драми като Riverdale и The Chilling Adventures of Sabrina.

Академия „Невърмор“ приютява различни свръхестествени същества - сирени, върколаци и превъплътители - а Уензди самата притежава тайни видения. В първия сезон мистериозно чудовище вилнее на свобода, което води до множество стряскащи сцени, кръв и няколко убийства. На моменти се виждат откъснати глави, крака и ръце.

В сериала се показва насилие

Още в първия епизод на сезон 1 зрителите стават свидетели на сцена, в която Уензди пуска два сака с пирани в басейн, за да отмъсти на група момчета, които са тормозили брат ѝ Пъгсли. Докато извършва това, тя изрича: „Единственият човек, който има право да мъчи брат ми, съм аз.“

Едно от момчетата крещи от болка, предполагаемо нахапано от рибите.

Докато Уензди се опитва да победи чудовището, в сериала има много сцени с битки, някои от които са доста графични. Самата тя бива наръгана, а собствената ѝ кръв е използвана, за да се отвори крипта на един от предците ѝ. Такива сцени може да се сторят неприятни дори на възрастни зрители.

Съдържат се и зрели теми

Сюжетът е съсредоточен около тийнейджъри в гимназия и в първия сезон се показват няколко романтични връзки, влюбвания и целувки. Дори емоционално резервираната главна героиня преживява първата си целувка и попада в любовен триъгълник между Тайлър Гелпин и Ксавиер Торп. Въпреки това романтиката не е водеща тема в сериала. Джена Ортега заявява, че във втория сезон напълно се отказват от романтични интереси за нейния персонаж.

Като нова ученичка в училище, Уензди е обект на тормоз и често се бунтува срещу родителите си, с които има обтегнати отношения.

Присъства нецензурен език

През целия сериал героите използват думи като „sh*t“, „bitch“, „hell“ и „damn“. В един момент героят Thing (буквално откъсната ръка) показва среден пръст на друг персонаж.

Вторият сезон въвежда сериен убиец

Вторият сезон представя нов злодей - убиеца от Канзас Сити. В началото на сезона виждаме Уензди вързана в мазе, заобиколена от ужасяващи кукли. Тя разказва, че е била поставена там от убиец, който е убеден, че тя ще бъде следващата му жертва.

Сюжетът се връща шест седмици назад, когато Уензди тръгва по следите на любимия си сериен убиец от детството – в ролята Хейли Джоуъл Озмънт. Двамата се срещат лице в лице, а той ѝ подава кукла, която изглежда точно като нея.

Убийствата и смъртта са основна част от сюжета

В първия сезон основната сюжетна линия се върти около разкриването на чудовището, което убива ученици в академия „Невърмор“. Някои от смъртите са по-графично показани – един мъж изгаря и се превръща в прах, друг умира от нападение от пчели. Като цяло, в първия сезон има няколко значими смъртни случая и още десетки, които остават извън екрана. Очаква се броят на жертвите да се увеличи и във втори сезон, за който Ортега казва, че ще се „задълбочи още повече в хорър елементите“.

Присъстват оръжия и сцени с разчленени тела

С насилието идва и използването на различни оръжия. Макар че в първия сезон основното оръжие на убиеца са нокти на чудовище, във втория сезон се появяват по-традиционни инструменти за нападение. В трейлъра на сезон 2 Уензди е показана как вади личния си арсенал на летищен контрол – включително мачете, електрошок и бокс.

Общ мотив в убийствата през първия сезон е, че всяка жертва е открита с липсваща част от тялото. В края на сезона се разкрива, че зад всичко стои преподавателката по ботаника Мерилин Торнхил (в ролята Кристина Ричи – бившата Уензди от филмите от 90-те), която събира телесните части, за да възкреси отдавна починал основател на съседен град.

И разбира се, верният помощник на Уензди – Thing – буквално откъсната и оживяла ръка, остава неотлъчно до нея през целия сериал.