Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак

„Ако нямате камерна екстрасистолия, не сте непълнолетни или бременни, може да пиете 2-4 кафета на ден – последното най-късно до 2-4 следобед. Така ще получите всички здравни ползи от кафето, без да плащате цената на неговите рискове“, казва пред „24 часа“ проф. д-р Сотир Марчев, началник на Клиниката по кардиология към Медицинския институт на МВР и почетен член на Европейското кардиологично дружество.
- Кафето и сърцето: митове и истини
„Един от честите случаи при нас, кардиолозите, е когато идва пациент, който пие кафе, чувства се чудесно, но е притеснен дали не вреди на сърцето си. Ако го понася и се чувства добре, аз го успокоявам: няма проблем, нека да продължи да си пие кафето – но вече без тревожност.“
Според проф. Марчев умерената консумация е не само безвредна, но и може да е полезна. „Хората, които всеки ден пият едно-две кафета, имат по-ниско артериално налягане от тези, които въобще не пият. Тоест ниските дози кафе по никакъв начин не пречат дори на тежките хипертоници.“
- Аритмия и кафе
Темата за сърдечните ритъмни нарушения често плаши пациентите. „За най-честата аритмия – предсърдното мъждене – ниските и умерени дози кафе не пречат. Но при хора с камерна екстрасистолия кафето може да влоши състоянието. Те сами го усещат – пият кафе и аритмията зачестява. В такъв случай е логично да го намалят или спрат.“
- Колко кафе намалява риска от смърт?
Данните от проучванията са впечатляващи: „Хората, които пият между едно и четири кафета на ден, имат 12–17% по-ниска сърдечносъдова смъртност и 12–16% по-ниска обща смъртност. И то без значение дали кафето е с кофеин или без.“
Все пак кардиологът подчертава: „Това са асоциации, а не доказана причинно-следствена връзка. Слънцето не изгрява, защото петелът кукурига. Подобно е и с кафето – статистически изглежда, че пиещите живеят по-дълго, но върху резултатите влияят и фактори като социален статус и достъп до здравеопазване.“
- Как кафето подмладява клетките
Проф. Марчев обяснява и по-новите научни хипотези: „Кафето съдържа над 100 вида полифеноли, които стимулират полезните бактерии в червата. Освен това кофеинът и полифенолите активират клетъчен механизъм, наречен автофагия – процес, при който клетката изхвърля старите органели и синтезира нови. Така тя буквално се подмладява.“
- Кафе и мозък
Ползите от кафето не свършват със сърцето. „При хората, които пият умерени дози – до три чаши на ден – деменцията е по-рядка. Но при тези, които прекаляват с над шест чаши дневно, рискът от деменция се увеличава. Причината е, че безсънието, причинено от прекомерното кафе, убива мозъка.“
- „Кафето взема енергия назаем“
Макар да създава усещане за бодрост, кафето не дава реална енергия. „Една чаша има само две калории. Кафето взема енергия назаем от бъдещето – следобед идва т.нар. кофеинов срив и човек се чувства по-зле, отколкото ако не беше пил.“
- Кога кафето е вредно
„Непълнолетните не трябва да пият кафе – мозъкът им още се развива. По време на бременност също е рисково: прекомерната употреба води до раждане на по-малки бебета. А хората с инконтиненция трябва да внимават, защото кафето има диуретичен ефект.“
Друга препоръка е да се избягва горещото кафе. „Високата температура уврежда лигавицата и увеличава риска от рак на гърлото. Затова кафето се приготвя горещо, но се пие топло.“
- Как да го пием правилно
„Най-разумно е да спазваме правилото 2–4 – между две и четири кафета на ден, като последното е най-късно до 14–16 часа, според това кога си лягаме. Така осигуряваме минимум осем часа до съня, а при хора с по-бавен метаболизъм – дори 10–12 часа.“
Задължителен е и един детайл: „Правилният начин за сервиране е с чаша вода. Кафето дехидратира, а водата компенсира ефекта.“
- Личната рецепта на проф. Марчев
„Обикновено пия три кафета дневно. Първата чаша вода е преди първото кафе. Първото кафе е сутрин, когато всички у дома спят – време за планиране на деня. Второто е социалното кафе с колегите. Третото е най-късно към 14:30 ч. – или вместо десерт, или ако не съм обядвал, вместо обяд.“
Той добавя и още един финансов съвет: „Със съпругата ми си купихме качествена машина, която мели зърната преди приготвяне. Това кафе е по-хубаво от повечето, които може да се намерят в заведенията, и в дългосрочен план излиза по-евтино.“
- Историята и социалната сила на кафето
Кардиологът припомня, че първото кафене се появява в Истанбул през 1475 г., а оттам напитката се разпространява в Европа. „Социалната функция на кафето съществува още от първите кафенета. То е гориво за модерния свят, особено след индустриалната революция.“
- Известни любители на кафето
Много велики личности са били пристрастени към ароматната напитка. „Георги Бенковски е пиел по 20 кафета на ден, Волтер – до 60 чаши, Бах е написал „Кантата за кафето“, а Бетовен е броял точно 60 зърна за всяка чаша.“
- Заключението на кардиолога
„Въпреки всички ползи, не препоръчваме на човек, който не пие кафе и се чувства добре, да започне. Кафето е психоактивно вещество и създава зависимост. Но за тези, които го обичат – спазвайте правилото 2–4 и го пийте с удоволствие.“