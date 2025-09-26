Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак

„Ако нямате камерна екстрасистолия, не сте непълнолетни или бременни, може да пиете 2-4 кафета на ден – последното най-късно до 2-4 следобед. Така ще получите всички здравни ползи от кафето, без да плащате цената на неговите рискове“, казва пред „24 часа“ проф. д-р Сотир Марчев, началник на Клиниката по кардиология към Медицинския институт на МВР и почетен член на Европейското кардиологично дружество.

Кафето и сърцето: митове и истини

„Един от честите случаи при нас, кардиолозите, е когато идва пациент, който пие кафе, чувства се чудесно, но е притеснен дали не вреди на сърцето си. Ако го понася и се чувства добре, аз го успокоявам: няма проблем, нека да продължи да си пие кафето – но вече без тревожност.“

Според проф. Марчев умерената консумация е не само безвредна, но и може да е полезна. „Хората, които всеки ден пият едно-две кафета, имат по-ниско артериално налягане от тези, които въобще не пият. Тоест ниските дози кафе по никакъв начин не пречат дори на тежките хипертоници.“

Аритмия и кафе

Темата за сърдечните ритъмни нарушения често плаши пациентите. „За най-честата аритмия – предсърдното мъждене – ниските и умерени дози кафе не пречат. Но при хора с камерна екстрасистолия кафето може да влоши състоянието. Те сами го усещат – пият кафе и аритмията зачестява. В такъв случай е логично да го намалят или спрат.“

Колко кафе намалява риска от смърт?

Данните от проучванията са впечатляващи: „Хората, които пият между едно и четири кафета на ден, имат 12–17% по-ниска сърдечносъдова смъртност и 12–16% по-ниска обща смъртност. И то без значение дали кафето е с кофеин или без.“

Все пак кардиологът подчертава: „Това са асоциации, а не доказана причинно-следствена връзка. Слънцето не изгрява, защото петелът кукурига. Подобно е и с кафето – статистически изглежда, че пиещите живеят по-дълго, но върху резултатите влияят и фактори като социален статус и достъп до здравеопазване.“

Как кафето подмладява клетките

Проф. Марчев обяснява и по-новите научни хипотези: „Кафето съдържа над 100 вида полифеноли, които стимулират полезните бактерии в червата. Освен това кофеинът и полифенолите активират клетъчен механизъм, наречен автофагия – процес, при който клетката изхвърля старите органели и синтезира нови. Така тя буквално се подмладява.“

Кафе и мозък

Ползите от кафето не свършват със сърцето. „При хората, които пият умерени дози – до три чаши на ден – деменцията е по-рядка. Но при тези, които прекаляват с над шест чаши дневно, рискът от деменция се увеличава. Причината е, че безсънието, причинено от прекомерното кафе, убива мозъка.“

„Кафето взема енергия назаем“

Макар да създава усещане за бодрост, кафето не дава реална енергия. „Една чаша има само две калории. Кафето взема енергия назаем от бъдещето – следобед идва т.нар. кофеинов срив и човек се чувства по-зле, отколкото ако не беше пил.“

Кога кафето е вредно

„Непълнолетните не трябва да пият кафе – мозъкът им още се развива. По време на бременност също е рисково: прекомерната употреба води до раждане на по-малки бебета. А хората с инконтиненция трябва да внимават, защото кафето има диуретичен ефект.“

Друга препоръка е да се избягва горещото кафе. „Високата температура уврежда лигавицата и увеличава риска от рак на гърлото. Затова кафето се приготвя горещо, но се пие топло.“

Как да го пием правилно

„Най-разумно е да спазваме правилото 2–4 – между две и четири кафета на ден, като последното е най-късно до 14–16 часа, според това кога си лягаме. Така осигуряваме минимум осем часа до съня, а при хора с по-бавен метаболизъм – дори 10–12 часа.“

Задължителен е и един детайл: „Правилният начин за сервиране е с чаша вода. Кафето дехидратира, а водата компенсира ефекта.“

Личната рецепта на проф. Марчев

„Обикновено пия три кафета дневно. Първата чаша вода е преди първото кафе. Първото кафе е сутрин, когато всички у дома спят – време за планиране на деня. Второто е социалното кафе с колегите. Третото е най-късно към 14:30 ч. – или вместо десерт, или ако не съм обядвал, вместо обяд.“

Той добавя и още един финансов съвет: „Със съпругата ми си купихме качествена машина, която мели зърната преди приготвяне. Това кафе е по-хубаво от повечето, които може да се намерят в заведенията, и в дългосрочен план излиза по-евтино.“

Историята и социалната сила на кафето

Кардиологът припомня, че първото кафене се появява в Истанбул през 1475 г., а оттам напитката се разпространява в Европа. „Социалната функция на кафето съществува още от първите кафенета. То е гориво за модерния свят, особено след индустриалната революция.“

Известни любители на кафето

Много велики личности са били пристрастени към ароматната напитка. „Георги Бенковски е пиел по 20 кафета на ден, Волтер – до 60 чаши, Бах е написал „Кантата за кафето“, а Бетовен е броял точно 60 зърна за всяка чаша.“

Заключението на кардиолога

„Въпреки всички ползи, не препоръчваме на човек, който не пие кафе и се чувства добре, да започне. Кафето е психоактивно вещество и създава зависимост. Но за тези, които го обичат – спазвайте правилото 2–4 и го пийте с удоволствие.“