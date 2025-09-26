Любопитно

Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак

Кардиологът съветва: 2- 4 кафета на ден, последното най-късно до 14 - 16 ч. – така се ползват всички предимства, без да се рискуват вреди

26 септември 2025, 14:54
Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак
Източник: NOVA

„Ако нямате камерна екстрасистолия, не сте непълнолетни или бременни, може да пиете 2-4 кафета на ден – последното най-късно до 2-4 следобед. Така ще получите всички здравни ползи от кафето, без да плащате цената на неговите рискове“, казва пред „24 часа“ проф. д-р Сотир Марчев, началник на Клиниката по кардиология към Медицинския институт на МВР и почетен член на Европейското кардиологично дружество.

  • Кафето и сърцето: митове и истини

„Един от честите случаи при нас, кардиолозите, е когато идва пациент, който пие кафе, чувства се чудесно, но е притеснен дали не вреди на сърцето си. Ако го понася и се чувства добре, аз го успокоявам: няма проблем, нека да продължи да си пие кафето – но вече без тревожност.“

Според проф. Марчев умерената консумация е не само безвредна, но и може да е полезна. „Хората, които всеки ден пият едно-две кафета, имат по-ниско артериално налягане от тези, които въобще не пият. Тоест ниските дози кафе по никакъв начин не пречат дори на тежките хипертоници.“

  • Аритмия и кафе

Темата за сърдечните ритъмни нарушения често плаши пациентите. „За най-честата аритмия – предсърдното мъждене – ниските и умерени дози кафе не пречат. Но при хора с камерна екстрасистолия кафето може да влоши състоянието. Те сами го усещат – пият кафе и аритмията зачестява. В такъв случай е логично да го намалят или спрат.“

  • Колко кафе намалява риска от смърт?

Данните от проучванията са впечатляващи: „Хората, които пият между едно и четири кафета на ден, имат 12–17% по-ниска сърдечносъдова смъртност и 12–16% по-ниска обща смъртност. И то без значение дали кафето е с кофеин или без.“

Все пак кардиологът подчертава: „Това са асоциации, а не доказана причинно-следствена връзка. Слънцето не изгрява, защото петелът кукурига. Подобно е и с кафето – статистически изглежда, че пиещите живеят по-дълго, но върху резултатите влияят и фактори като социален статус и достъп до здравеопазване.“

  • Как кафето подмладява клетките

Проф. Марчев обяснява и по-новите научни хипотези: „Кафето съдържа над 100 вида полифеноли, които стимулират полезните бактерии в червата. Освен това кофеинът и полифенолите активират клетъчен механизъм, наречен автофагия – процес, при който клетката изхвърля старите органели и синтезира нови. Така тя буквално се подмладява.“

  • Кафе и мозък

Ползите от кафето не свършват със сърцето. „При хората, които пият умерени дози – до три чаши на ден – деменцията е по-рядка. Но при тези, които прекаляват с над шест чаши дневно, рискът от деменция се увеличава. Причината е, че безсънието, причинено от прекомерното кафе, убива мозъка.“

  • „Кафето взема енергия назаем“

Макар да създава усещане за бодрост, кафето не дава реална енергия. „Една чаша има само две калории. Кафето взема енергия назаем от бъдещето – следобед идва т.нар. кофеинов срив и човек се чувства по-зле, отколкото ако не беше пил.“

  • Кога кафето е вредно

„Непълнолетните не трябва да пият кафе – мозъкът им още се развива. По време на бременност също е рисково: прекомерната употреба води до раждане на по-малки бебета. А хората с инконтиненция трябва да внимават, защото кафето има диуретичен ефект.“

Друга препоръка е да се избягва горещото кафе. „Високата температура уврежда лигавицата и увеличава риска от рак на гърлото. Затова кафето се приготвя горещо, но се пие топло.“

  • Как да го пием правилно

„Най-разумно е да спазваме правилото 2–4 – между две и четири кафета на ден, като последното е най-късно до 14–16 часа, според това кога си лягаме. Така осигуряваме минимум осем часа до съня, а при хора с по-бавен метаболизъм – дори 10–12 часа.“

Задължителен е и един детайл: „Правилният начин за сервиране е с чаша вода. Кафето дехидратира, а водата компенсира ефекта.“

  • Личната рецепта на проф. Марчев

„Обикновено пия три кафета дневно. Първата чаша вода е преди първото кафе. Първото кафе е сутрин, когато всички у дома спят – време за планиране на деня. Второто е социалното кафе с колегите. Третото е най-късно към 14:30 ч. – или вместо десерт, или ако не съм обядвал, вместо обяд.“

Той добавя и още един финансов съвет: „Със съпругата ми си купихме качествена машина, която мели зърната преди приготвяне. Това кафе е по-хубаво от повечето, които може да се намерят в заведенията, и в дългосрочен план излиза по-евтино.“

  • Историята и социалната сила на кафето

Кардиологът припомня, че първото кафене се появява в Истанбул през 1475 г., а оттам напитката се разпространява в Европа. „Социалната функция на кафето съществува още от първите кафенета. То е гориво за модерния свят, особено след индустриалната революция.“

  • Известни любители на кафето

Много велики личности са били пристрастени към ароматната напитка. „Георги Бенковски е пиел по 20 кафета на ден, Волтер – до 60 чаши, Бах е написал „Кантата за кафето“, а Бетовен е броял точно 60 зърна за всяка чаша.“

  • Заключението на кардиолога

„Въпреки всички ползи, не препоръчваме на човек, който не пие кафе и се чувства добре, да започне. Кафето е психоактивно вещество и създава зависимост. Но за тези, които го обичат – спазвайте правилото 2–4 и го пийте с удоволствие.“

