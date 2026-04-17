Любопитно

Маверик се завръща: Официално потвърдиха „Топ Гън 3“ след историческия успех от 1,5 милиарда долара

Официално обявиха началото на работата по „Топ Гън 3“, като сценарият за новото приключение на Маверик вече е в напреднала фаза. Докато Том Круз загатва за бъдещи каскади, Disney отговори с първи кадри от новите „Отмъстители“ и „Междузвездни войни“

17 април 2026, 13:28
К омпанията „Дисни“ представи нови кадри от лентата „Отмъстителите: Денят на страшния съд“ (Avengers: Doomsday) и откъс от „Мандалорианецът и Грогу“ (The Mandalorian and Grogu) по време на изложението „СинемаКон“ в Лас Вегас, докато „Парамаунт“ потвърди, че „Топ Гън 3“ е в активна разработка, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

Дисни със страхотна новина за феновете на "Отмъстителите"

Робърт Дауни Джуниър показа сцени от „Отмъстителите: Денят на страшния съд“, където за първи път се събират Отмъстителите и X-Men. Той се завръща като злодея Доктор Дуум, а филмът излиза на 18 декември. Актьорът Крис Евънс също отново влиза в ролята на Капитан Америка.

Режисьорът Джон Фавро също така представи началото на „Мандалорианецът и Грогу“ - първия филм от поредицата „Междузвездни войни“ от седем години насам, който излиза по екраните на 22 май.

Лоши новини за феновете на "Аватар"

Сред другите акценти на изложението бяха още „Играта на играчките 5“ и игралната версия на „Смелата Ваяна“, представена от Дуейн Джонсън, който отново влиза в ролята на Мауи.

Том Ханкс и Тим Алън се появиха при представянето „Играта на играчките 5“ в първото им участие на „СинемаКон“. Двамата актьори се пошегуваха, че са видели кадри, на които озвучават Уди и Бъз в оригиналния филм, който излезе през 1995 г., и са си казали, че приличат на внуците си, пише Асошиейтед прес.

Паралелно с това „Парамаунт“ обяви, че „Топ Гън 3“ с Том Круз като пилота Маверик е официално в процес на разработка, като сценарият е в напреднал етап. Предишният филм от поредицата се превърна в глобален хит с приходи от около 1,5 милиарда долара.

Актьорът се появи във видеообръщение по време на събитието, загатвайки за бъдещето на поредицата, докато от студиото подчертаха, че продължават да разчитат на киносалоните като основен начин за разпространение на филмите.

Източник: БТА, Михаил Евлогиев    
Последвайте ни
pariteni.bg
carmarket.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg
1

Времето и ремонтите

sinoptik.bg
1

Слънчево в Деня на изборите

sinoptik.bg

Владо Карамазов снима под земята, помагат му миньори

Edna.bg

Кино програмата на SHAPESHIFT 2026: Къде свършва алгоритъмът и започва човекът?

Edna.bg

Спас Делев: Лудогорец не е това, което беше, на 36 години няма смисъл да съм национал

Gong.bg

Звездата на Комо не мисли за връщане в Реал Мадрид, а за Мондиал 2026 с Меси

Gong.bg

Голям пожар в индустриалната зона на Пловдив (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Какво ще е времето в изборния ден и през следващата седмица

Nova.bg