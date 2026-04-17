Маверик се завръща: Официално потвърдиха „Топ Гън 3“ след историческия успех от 1,5 милиарда долара

К омпанията „Дисни“ представи нови кадри от лентата „Отмъстителите: Денят на страшния съд“ (Avengers: Doomsday) и откъс от „Мандалорианецът и Грогу“ (The Mandalorian and Grogu) по време на изложението „СинемаКон“ в Лас Вегас, докато „Парамаунт“ потвърди, че „Топ Гън 3“ е в активна разработка, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

Дисни със страхотна новина за феновете на "Отмъстителите"

Робърт Дауни Джуниър показа сцени от „Отмъстителите: Денят на страшния съд“, където за първи път се събират Отмъстителите и X-Men. Той се завръща като злодея Доктор Дуум, а филмът излиза на 18 декември. Актьорът Крис Евънс също отново влиза в ролята на Капитан Америка.

Режисьорът Джон Фавро също така представи началото на „Мандалорианецът и Грогу“ - първия филм от поредицата „Междузвездни войни“ от седем години насам, който излиза по екраните на 22 май.

Лоши новини за феновете на "Аватар"

Сред другите акценти на изложението бяха още „Играта на играчките 5“ и игралната версия на „Смелата Ваяна“, представена от Дуейн Джонсън, който отново влиза в ролята на Мауи.

Том Ханкс и Тим Алън се появиха при представянето „Играта на играчките 5“ в първото им участие на „СинемаКон“. Двамата актьори се пошегуваха, че са видели кадри, на които озвучават Уди и Бъз в оригиналния филм, който излезе през 1995 г., и са си казали, че приличат на внуците си, пише Асошиейтед прес.

Източник: Форум Филм България

Паралелно с това „Парамаунт“ обяви, че „Топ Гън 3“ с Том Круз като пилота Маверик е официално в процес на разработка, като сценарият е в напреднал етап. Предишният филм от поредицата се превърна в глобален хит с приходи от около 1,5 милиарда долара.

Източник: Forum Film Bulgaria

Актьорът се появи във видеообръщение по време на събитието, загатвайки за бъдещето на поредицата, докато от студиото подчертаха, че продължават да разчитат на киносалоните като основен начин за разпространение на филмите.