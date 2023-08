Тори Спелинг заживя в каравана, има финансови проблеми

А мериканската актриса Тори Спелинг и петте ѝ деца се преместиха да живият в каравана заради финансови проблеми. Това съобщава Entertainment Tonight, позовавайки се на вътрешен човек.

How Tori Spelling went from ‘90210’ to living in an RV with her kids https://t.co/mPJG0KvwOb pic.twitter.com/0WCtrQEP27

Източник каза, че в къщата на актрисата се появил мухъл, поради което тя станала необитаема. Тя не успя да наеме друго място поради финансови затруднения, така че се преместила в каравана с петте си деца.

EXCLUSIVE: Tori Spelling is seen staying in an RV at a California campsite with her five kids - after former TV star was spotted bedding down at $100-a-night motel amid split from Dean McDermott https://t.co/aMrtpJOwrG pic.twitter.com/GbIqUZxIDq