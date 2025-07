Гурме в Космоса: Френска астронавтка ще яде омар и гъши дроб на МКС

К огато се замислим за храната, която астронавтите ядат в космоса, вероятно не ви идва наум омар, пикша и гъши дроб. Въпреки това, именно тези деликатеси ще бъдат част от вечерята на следващия посетител на Международната космическа станция (МКС) от Франция, предаде ВВС.

Астронавтът Софи Аденот работи с наградения френски готвач Ан-Софи Пик, за да създадат меню с гастрономически изкушения, които ще пътуват с Аденот до МКС през 2026 г. Вместо обичайните замразени и изсушени хранителни продукти, които астронавтите консумират, 42-годишната Аденот ще има възможност да избира от ястия като "мус от фоа гра върху препечен бриош" и "биск от омар с раци и кимион".

Какво постигна човечеството в Космоса през 2014 г.

Менюто, което Европейската космическа агенция (ESA) определи като "щипка Франция в Космоса", включва четири предястия, две основни ястия и два десерта. Аденот сподели, че ястията, в които се включват задушено говеждо и шоколадов крем, не само ще "са наслада за небцето", но и ще ѝ помогнат да се почувства свързана със Земята и с родната си страна.

🚀🍽️ Space dining, à la française! 🇫🇷 👩‍🍳🧑‍🚀 @esa astronaut Sophie Adenot is teaming up with Michelin-starred chef @AnneSophiePic to bring gourmet comfort to the International @Space_Station during her upcoming mission εpsilon. 💫 From onion soup to chocolate cream - all served 400… pic.twitter.com/jgxsDnMvMK

Оръжейната надпревара в космоса

"Кулинарният подпис на Пик е дълбоко повлиян от тероара, което е важно за мен, тъй като съм израснала в провинцията и това ще ми напомни за моите корени", каза тя в изявление на ESA.

When French astronaut Sophie Adenot arrives at the International Space Station in 2026, she will dine on French gastronomical classics such as lobster bisque, foie gras and onion soup prepared especially for her by a chef with 10 Michelin stars. https://t.co/NKfzGq4ZKU pic.twitter.com/1tbVoQrXKR