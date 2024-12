Празничната традиция на Том Круз и изненадващият подарък, който изпраща на известните си приятели

Т ом Круз отново започна ежегодната си празнична традиция - всяка Коледа да изпраща на многобройните си известни приятели торта.

62-годишната филмова звезда радва интернет всеки празничен сезон, когато известните му приятели започват да споделят собствените си доставки на кокосовата торта, която той изпраща всяка година и която вече е наречена „тортата на Том Круз“.

Но кой получава тортата на Том Круз всяка година? И откъде идва тя? И най-важното - как можете да си я купите? Ето какво трябва да знаете за празничната традиция на звездата...

Какво представлява „тортата на Том Круз“?

Както подсказва името, „тортата на Том Круз“ е прозвището на празничния сладкиш, който актьорът изпраща всеки празничен сезон, и по-точно това е торта с бял шоколад и кокос от пекарната Doan's Bakery в Уудланд Хилс, Калифорния.

През 2024 г. тортата ще се предлага в красива бяла кутия за подаръци, опакована със златна панделка и сребърен блестящ етикет с еленче. Придружаващата картичка гласи: „На xx, най-сърдечни пожелания за този празничен сезон“ и е подписана от Том, като се отваря, за да разкрие големия сладкиш, покрит с кокосови стърготини.

Кой е в „списъка с тортите“?

Макар да не е ясно кои са всички получатели в прочутия списък на тортата, много от звездите, които са получавали тортата, са говорили за любовта си към нея и за това колко се вълнуват от нея всяка година. По-голямата част от получателите са бивши звезди на Том.

Сред тях са Глен Пауъл, Кирстен Дънст, Дани Рамирес, Коби Смълдърс, Хенри Кавил, Роузи О'Донъл, Анджела Басет, Хейли Атуел, Том Ханкс, Джей Елис, Ел и Дакота Фанинг, както и други известни приятели като Джеймс Кордън, Греъм Нортън, Джими Фалън, Упи Голдбърг, Барбара Уолтърс и много други.

Брук Шийлдс обясни в интервю, че е била в списъка за известно време, като отбеляза в интервюто, че тортите са идвали с празнична картичка, на която са били изобразени тогавашната му съпруга Кейти Холмс и дъщеря им Сури, за които се твърди, че сега са отчуждени от звездата от „Топ Гън“.

„Беше от тях и Сури, така че беше от тях тримата“, каза тя пред People миналата година.

„След това скоро не беше нито Сури, нито Кейти, а само Том. След това от известно време беше само Том. И тогава тортата спря.“

По време на разговора с Джими Фалън в неговото късно вечерно шоу Коби каза за десерта: „Оставям го във фризера си и той издържа до, примерно, март. Като че ли просто бавно го изпичам. Толкова е вкусно. Не знам защо. Аз дори не съм голям любител на сладкото, но е толкова вкусно.“

Anyone here want to attempt to recreate the 'tom cruise' cake? seeing too many interviews on how people are grateful for it when tom cruise sent it to them and saying how delicious it is https://t.co/5hUutYHvd6