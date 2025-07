Тифани Тръмп показа за първи път бебето Александър - вижте сладките снимки!

Д ъщерята на Доналд Тръмп, Тифани, най-накрая сподели с публиката първите снимки на новородения си син Александър.

В една от снимките, публикувани в Instagram в четвъртък, Тифани е облечена в бял халат и държи малкия Александър на рамото си, така че ясно се виждат широко отворените му очи и гъстата му коса.

Тръмп стана дядо за 11-и път

На друга снимка тя е наведена към съпруга си Майкъл Булос, докато и двамата гледат детето си с обич. В следващ кадър се вижда как Александър е сгушен в меко одеяло, до него — малко плюшено мече. В цялата серия от снимки личи радостта на новата майка, която се усмихва на своето мъничко чудо.

„Любовта на живота ни, ATB 🧸“, написа Тифани под нежните фотографии.

След като кадрите бяха публикувани, почитатели и последователи заляха профила ѝ с коментари и сърдечни пожелания. „Толкова е красив!!! Поздравления! 😍💙“, написа един потребител. Друг добави: „О, Боже мой, тази малка спечелена от лотарията сладост ❤️ Поздравления, мамо!“

Тифани и Майкъл Булос обявиха раждането на сина си чрез Instagram на 15 май. Под черно-бяла снимка, на която Тифани държи мъничкото краче на новороденото, тя написа: „Добре дошъл на света, нашето сладко момченце, Александър Тръмп Булос.“

„Обичаме те безкрайно много! Благодарим ти, че дойде в живота ни! 15.05.2025 🩵👶🏻🩵“

Александър е 11-ият внук на Доналд Тръмп, който по-рано тази година започна втория си президентски мандат. Бившият държавен глава публично обяви, че Тифани очаква бебе, по време на реч през октомври, наричайки 31-годишната си дъщеря „много изключителна млада жена“, която „ще има дете“.

Tiffany Trump shares first photos of her baby boy, Alexander https://t.co/l5z3H6W4JE pic.twitter.com/oHhVb20Tx4