Защо Тифани Тръмп избра това име за сина си?

Т ифани Тръмп, дъщерята на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, обяви значението на името на първото си дете. В емоционален пост в Instagram тя приветства новородения Александър Тръмп Булос в четвъртък, 15 май, споделяйки в социалната медия Х:

"Добре дошъл на света на нашето сладко момченце, Александър Тръмп Булос. Обичаме те отвъд думите! Благодаря, че дойде в живота ни." Публикацията е придружена от черно-бяла снимка на едно от мъничките крачета на бебето.

Тръмп стана дядо за 11-и път

Защо Тръмп избра това име?

Welcome to the world our sweet baby boy, Alexander Trump Boulos. We love you beyond words! Thank you for coming into our lives! 5.15.2025 🩵👶🏻🩵 pic.twitter.com/tYSgZDGivr