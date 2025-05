П резидентът на САЩ Доналд Тръмп стана дядо за 11-и път в четвъртък, след като дъщеря му Тифани Тръмп роди момченце, съобщава "Ню Йорк Поуст".

"Добре дошъл на света нашето сладко момченце, Александър Тръмп Булос. Ние те обичаме отвъд думите! Благодаря ти, че дойде в живота ни!", написа Тифани Тръмп в X.

Това е първото дете на 31-годишната Тифани Тръмп, съпруга на 27-годишният Майкъл Булос.

Доналд Тръмп очаква 11-о внуче

Двамата се ожениха през ноември 2022 г. в Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида.

Доналд Тръмп обяви бременността на Тифани по време на годежа на 24 октомври, наричайки най-малката си дъщеря: "изключителна млада жена".

Welcome to the world our sweet baby boy, Alexander Trump Boulos. We love you beyond words! Thank you for coming into our lives! 5.15.2025 🩵👶🏻🩵 pic.twitter.com/tYSgZDGivr

— Tiffany Ariana Trump (@TiffanyATrump) May 15, 2025