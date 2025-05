Вицепрезидентът Ванс на визита при папа Лъв XIV

П апа Лъв Четиринадесети тази сутрин прие на аудиенция американския вицепрезидент Джей Ди Ванс – ден, след като Ванс присъства и на интронизацията му, предаде Франс прес.

(Във видеото: Интронизацията: Папа Лъв XIV зае Светия престол)

Ватиканът публикува снимка на родения в Чикаго папа с американския вицепрезидент и държавния секретар Марко Рубио.

Ванс се срещна и с "външния министър" на Ватикана Пол Ричард Галахър, се казва в изявление на Светия престол.

