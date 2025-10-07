От кънтри до поп – как Тейлър Суифт променя и гласа си

Ф еновете на Тейлър Суифт от първия ден знаят, че поп суперзвездата е извървяла дълъг път, откакто е започнала музикалната си кариера като кънтри певица - и че еволюцията е очевидна в нейния диалект, според говорни учени, пише CNN.

От Тенеси до Пенсилвания и Ню Йорк, кариерата на 14-кратната носителка на награда „Грами“ я е отвела „във и извън общности с различни регионални или социално-културни диалекти“, пишат двама изследователи от Университета на Минесота в своето проучване , публикувано във вторник в The Journal of the Acoustical Society of America.

Авторите на изследването Миски Мохамед и Матю Уин отбелязват, че многобройните интервюта и медийни изяви на певицата през цялата ѝ кариера до момента са им дали „рядка възможност“ да наблюдават промяната в диалекта за продължителен период от време по начин, който „би бил практически невъзможен за наблюдение в контролирано лабораторно проучване“. Това, казват те, би могло да има значение за нашето разбиране за влиянието на мястото, професията и лидерските цели върху това как диалектът на човек се адаптира по-късно в живота.

Родена в Пенсилвания през 1989 г., Суифт се мести в Тенеси на 13-годишна възраст, за да привлече вниманието на кънтри лейбълите в Нашвил.

Там тя постигна успех като млада кънтри изпълнителка, издавайки своя хитов кънтри поп албум „Fearless“ през 2008 г.

Преходът към по-мейнстрийм поп музиката стана очевиден с издаването на албума ѝ от 2012 г. „Red“, с водещ сингъл „We Are Never Ever Getting Back Together“.

През 2014 г. Суифт се премества в Ню Йорк и издава петия си студиен албум, озаглавен „1989“, който тя описва като първия си „официален поп албум“. Той включва хитовите сингли „Bad Blood“, „Blank Space“ и „Shake It Off“.

Изследователите анализирали промените в акцента на Суифт между 2008 и 2019 г., извличайки аудио от интервюта в YouTube и други онлайн източници.

A study published in a scientific journal shows how Taylor Swift's dialect and voice pitch have evolved alongside her music. Here’s what the findings say about all of us.



🎧 So why is it so difficult for most of us to change our voice and accent when we want to?… pic.twitter.com/E0IXAF2inO — BBC World Service (@bbcworldservice) September 27, 2025

Всяко интервю е било свързано с промоцията на конкретен албум, а изследователите са избрали албумите въз основа на това къде е живяла Суифт, когато е записвала и промотирала.

Единият набор от интервюта беше свързан с нейния кънтри албум от 2008 г. „Fearless“ в Нашвил; другият беше свързан с нейния преходен четвърти студиен албум „Red“, направен във Филаделфия; а последният набор беше свързан със седмия ѝ студиен албум „Lover“, който беше забележително поп и беше направен в Ню Йорк през 2019 г., според проучването.

Общо 45 минути, 24 минути и 37 минути аудио реч бяха анализирани съответно за всяка от епохите на Суифт в Нашвил, Филаделфия и Ню Йорк.

След това изследователите направили акустични измервания за „стотици и стотици гласни, които Тейлър е изрекъл по време на тези интервюта“, каза съавторът на изследването и учен по речева комуникация Уин.

Вокални епохи

След като сравнили акустичните измервания в различните епохи на Суифт, изследователите видели признаци на промени в начина, по който тя произнасяла гласните си, „които са били съвместими с маркери за говорене на южен диалект в Нашвил и след това загуба на тези характеристики, когато се върнала във Филаделфия“, каза Уин.

Траекторията на движението на езика ѝ е била по-къса, когато Суифт е произнасяла гласната /aɪ/ по време на престоя си в Нашвил, което е карало дума като „ride“ да звучи по-скоро като „rod“. Според проучването, това е характеристика, свързана с южняшки диалект.

Суифт удължила произношението си на гласната /aɪ/, когато се преместила във Филаделфия, и това останало така и в Ню Йорк. Окончанието на звука на гласната, когато Суифт била в Ню Йорк, било толкова високо, че „е изкушаващо да се тълкува като хиперкорекция, отклоняваща се от южняшкия диалект“, казали изследователите.

‘Shake it off’: Taylor Swift’s changing voice shows how our accents evolvehttps://t.co/CwlgfL89EN pic.twitter.com/ctn3NCE4Lr — nature (@Nature) September 24, 2025

Докато Суифт е била в Нашвил, нейното произнасяне на гласна /u/ на фронта – артикулиране на гласна с езика по-напред – е било много по-преувеличено, отколкото в другите ѝ епохи, което потвърждава, че е възприемала южняшки акцент, казват авторите на изследването.

Според прессъобщение, придружаващо изследването, това я карало да произнася думи като „две“ по начин, който звучал като „тий-ю“, но това изчезнало, когато Суифт се преместила обратно във Филаделфия.

„Хубаво е да продължаваме да откриваме доказателства, че това е вярно – че човек, докато преминава през зряла възраст, все още намира причини да промени начина, по който звучи, за да се впише в своята общност“, каза Уин.

„Много хора смятат диалектите просто за принадлежащи към географски региони, поне в Съединените щати, и това е част от причината. Но има толкова много други фактори, които карат хората да променят начина си на говорене, включително социалната общност, в която се намират. И така, тъй като Тейлър Суифт се насочваше към общността на кънтри музиката, това беше още една част от причината, поради която гласът ѝ може да се е променил“, добави той.

Акценти и активизъм

Според проучването, тонът на гласа на Суифт също е бил „значително по-нисък“ по време на работата ѝ в Ню Йорк. В него се отбелязва, че по-ниският тон на гласа често се използва от говорещите, за да сигнализират за увереност и авторитет по важни теми и да направят говорещия по-склонен да бъде възприеман като лидер.

Scientists analyzed years of interviews with Taylor Swift to track how dialects evolve

https://t.co/uTSWNY1MEF — Paul Quibell-smith 🔶 (@QuibellPaul) September 24, 2025

„Тази епоха съвпадна с нарастващата ѝ видимост, изразявайки се по въпроси, свързани със социалните промени, сексизма, двойните стандарти, правата на музикантите и собствената ѝ автономия в музикалната ѝ кариера“, казаха изследователите.

Суифт промотира равенството на ЛГБТ+ общността на наградите за видео музика на MTV през 2019 г., а след това пя за мобилизирането на младежите в песента си от 2020 г. „Only The Young“ и подкрепи демократите .

Хелън Уест, старши преподавател по английски език в Университета в Честър, Великобритания, която е част от екипа на „Проектът за промяна на акцента на Суифт“ в университета, каза, че е „развълнувана“, че резултатите от проучването в Минесота са подобни на тези, открити от нейния екип относно певческия акцент на Суифт.

„Това, което открих за особено забележително в това проучване на нейните интервюта, беше не само че Тейлър Суифт адаптира акцента си, за да се съобрази с живота си близо до Нашвил и изпълнението на кънтри музика, а след това премина към акцентни характеристики, свързани със северната част на САЩ, докато жанрът ѝ се насочваше към поп (откритие, което нашето собствено проучване потвърждава в анализа на акцента ѝ в пеенето/музиката ѝ), но и че потенциално е понижила тона на гласа си, за да звучи по-авторитетно, когато обсъжда социални въпроси“, добави Уест, която не е участвала в последното проучване.

„Това показва колко адаптивни могат да бъдат нашите акценти в зависимост от чувството ни за идентичност, социалния ни контекст, възприятието ни за аудиторията/с кого говорим и естеството на посланието, което искаме да предадем във всеки един момент.“

Въпреки че е възможно Суифт да е понижила тона си, „за да сигнализира за сериозността на тези теми и да покаже компетентността си да говори по тях с авторитет“, промяната в тона ѝ съвпада и с навършването на 19 на 30 години, отбелязват изследователите.

Подобен модел на понижаване на тона на гласа е наблюдаван в речта на кралица Елизабет II през същия период от живота ѝ, както и сред жените на 30-годишна възраст, и следователно „може да е просто модел, свързан със стареенето през 20-те ѝ години“, добавиха те.

Taylor Swift's voice is being used for science 👩‍🔬



Researchers at the University of Minnesota have studied how the music star's voice has changed during her career spanning over two decades. #TaylorSwift #Languages #PopMusic #Swifties #PartyOfAShowgirlhttps://t.co/vvNqOvKBvI pic.twitter.com/kmtnv5ZsRT — indy100 (@indy100) September 25, 2025

„Не беше ли това „истинският“ ѝ акцент“

През май Суифт обяви, че е поела собствеността върху целия си музикален каталог , години след като нейните мастер записи бяха продадени от бившия ѝ звукозаписен лейбъл, и потвърди, че е завършила дългоочаквания презапис на едноименния си дебютен албум от 2006 г. „Taylor Swift“.

„Феновете обсъждат това от десетилетия“, каза пред CNN писателката Ели Маккосланд, професор по английска литература в университета в Гент, Белгия, която е куратор на курса „Литература: Версията на Тейлър“ .

„Спекулира се, че това е причината Тейлър да е чакала толкова дълго, за да презапише дебютния си албум, защото ще трябва да възприеме отново южняшкия селски акцент, който не е бил нейният „истински“ акцент на първо място“, продължи Маккосланд, който не е участвал в проучването.

„Мисля, че това говори повече за вида акцент, който се очаква от определени музикални жанрове, отколкото за нещо друго, тъй като кънтри музиката се свързва предимно с южните части на САЩ“, добави тя.

Авторите на изследването обаче отбелязват, че тъй като са слушали записи на непринудена реч, използвана в обикновени разговори, а не в контролирана среда на лаборатория, и тъй като не са могли да говорят със самата Суифт, самото им проучване не може да определи редицата причини, поради които артистката може съзнателно или несъзнателно да е променяла речта си с напредването на кариерата си.