Китай пусна хиперреалистични, „винаги верни“ хуманоидни роботи

С метални рамки, покрити с еластична, реалистична кожа, група нови китайски роботи, предназначени за компания и социално общуване, вече могат да предложат на потребителите генериран от изкуствен интелект разговор или топла ръка за хващане, допълнена с прецизен маникюр и нокти.

Компанията UBTech твърди, че техният модел „U1“ – оборудван с очни камери, сензори на гърдите и чувствителни микрофони – е първият в света пълноразмерен, ултрареалистичен хуманоид, предназначен за масово производство.

Рекламирани като технологичното спасение срещу самотата, роботите се предлагат на цена от 119 800 юана (около 17 600 долара) за базовия модел и достигат до 990 000 юана (145 700 долара) за версията „Ултра“, която разполага с най-модерните софтуерни и хардуерни функции.

„Нашите бионични роботи могат да ви съпътстват през целия ви живот“, заяви Майкъл Там, ръководител на марката UWorld на UBTech, по време на официалното представяне на продукта в южнокитайския технологичен център Шънджън. „Този андроид никога няма да ви предаде, винаги ще ви бъде лоялен и ще ви обича безусловно.“

Ако купувачът плати достатъчно, косата, лицето и облеклото на андроидите могат да бъдат изцяло персонализирани, за да приличат на починал любим човек, световна знаменитост или въображаем фентъзи герой.

Chinese firm sells hyper-real, ‘always loyal’ humanoid robots https://t.co/nGjnZGSBCP — The Straits Times (@straits_times) July 1, 2026

Роботът, който усеща кога сте уморени

Мъжките и женските варианти на U1 могат да водят разговори чрез специализиран инструмент с изкуствен интелект. Той е програмиран така, че да предлага успокояващи думи, ако сензорите засекат умора или стрес в гласа на собственика, като с течение на времето алгоритъмът опознава навиците на потребителя си.

Продуктът е насочен главно към необвързаните хора и гражданите над 60 години – „колосален пазар“ в Китай, наброяващ съответно около 120 и 320 милиона души, според данни на компанията. „Тези хора имат огромна нужда от другарство и споделеност“, допълва Там. От UBTech съобщават, че вече са сключили над 13 300 предварителни поръчки, а доставките ще стартират през септември тази година.

Базовият модел U1 може да движи главата, очите и устата си, като батерията му издържа до четири часа. Той обаче не може да върши домакинска работа, да готви, а уменията му не се простират и до спалнята. От компанията са категорични, че не е предназначено андроидът да предлага интимни отношения – поне „засега“.

Вместо това роботът може да обсъжда ежедневните тревоги на потребителите, да им напомня за часа за лекарства, да открива потенциални здравословни аномалии или просто да предложи да изгледат заедно мач от Световното първенство по футбол.

Soft, warm human-like skin and emotion-reading AI - is this the future of robotics, or are we pushing too far? Drop your thoughts in the comments.



China’s UBTech just unveiled the UWORLD U1 series in Shenzhen: hyper-realistic bionic humanoids designed specifically to be your… pic.twitter.com/gnP2Ygv8hk — Cybernews (@Cybernews) July 2, 2026

Капанът на „зловещата долина“ и рисковете за психиката

Генеративният изкуствен интелект се използва все по-активно по света за справяне със самотата. В Южна Корея в някои старчески домове вече се използват плюшени кукли, захранвани от ChatGPT, а интелигентни устройства като ElliQ предлагат наблюдение и социална връзка.

Лиан Джие Су, главен анализатор в Omdia (Сингапур), коментира пред AFP, че вижда сериозна пазарна стойност в роботите-компаньони, особено в сферата на психичното здраве и грижата за възрастни. Той обаче предупреждава:

„Тези машини трябва да преодолеят ефекта на „зловещата долина“ (uncanny valley), за да изглеждат физически и емоционално приемливи. Настоящите модели понякога изглеждат твърде отблъскващи или плашещи, за да се продават масово.“

Бел. ред.: „Зловещата долина“ е психологически феномен, при който обект, изглеждащ почти – но не съвсем – като човек, предизвиква чувство на силно безпокойство и отвращение у хората.

Надпреварата за разработване на хуманоиди повдига и сериозни опасения относно поверителността на личните данни, както и риска от опасна емоционална привързаност към машина. Вече има регистрирани случаи по света, в които чатботове бяха обвинени, че подтикват уязвими хора към депресия. От UBTech уверяват, че данните от U1 са напълно криптирани локално и няма да се използват за обучение на външни AI модели.

Бъдещето на въплътения изкуствен интелект

По време на презентацията в Шънджън компанията демонстрира своите ботове с футуристични тоалети, вдъхновени от видеоигри, на фона на гигантски космически кораби на екраните.

Роботите вече са обичайна гледка в Китай – от рецепции в хотели до търговски центрове и фабрики. Според анализ на Barclays, страната е отговорна за цели 85% от глобалните инсталации на хуманоиди през изминалата година. Китайското правителство определи роботиката като стратегическа индустрия и над 140 местни компании вече са пуснали общо над 330 модели робове.

В момента се инвестират огромни ресурси в т.нар. „въплътен изкуствен интелект“ (embodied AI) – технология, която ще позволи на роботите да се движат и да взаимодействат физически със света напълно автономно. Засега обаче реалните възможности на пазара остават ограничени, а повечето впечатляващи демонстрации на корта са предварително програмирани или се управляват дистанционно от хора зад кулисите.