Защо вярваме в паранормални явления

П редставете си, че се разхождате сред природата и стигате до голяма поляна с висока трева. Изведнъж чувате някакъв шум и това ви стряска. Най-вероятно той е предизвикан от вятъра, но през главата ви минава мисълта дали всъщност някой не ви дебне? Спомнете си колко сте били уплашени като деца, ако се опитвате да заспите в тъмна стая, но нещо падне на земята. Дали е книга? Някоя играчка? Или чудовище, което ще ви нападне? Човешкият мозък е устроен така, че в подобни ситуации винаги предполага най-лошото. „Това умение ни е помогнало да оцелеем като вид. Замислете се: ако шумът в тревата е предизвикан от вятъра и вие побегнете, няма да има никакъв проблем. Но ако не помръднете и се окаже, че ви дебне глутница вълци, тогава най-вероятно ще станете техния обяд“, отбелязва историкът Майкъл Шърмър.

Всеки човек, когато види дадено събитие, съзнателно или не започва да анализира каква може да е причината за него. В много случаи това води до т. нар. апофения – склонността да се търсят връзки между две или повече несвързани помежду си събития. Пример за това е гробницата на египетския фараон Тутанкамон. Един от нейните откриватели – лорд Джордж Карнарвън, починал само шест седмици след отварянето на погребалната камера. Според лекарите, причината за смъртта му е инфекция, предизвикана от ухапване от комар. Но дали истината не е друга? Случайност ли е фактът, че Карнарвън е починал толкова скоро след отварянето на гробницата? Не кой да е, а сър Артър Конан Дойл, създателят на Шерлок Холмс, предположил, че лордът може да е бил убит от древен зъл дух …и така се зародила популярната легенда за проклятието на Тутанкамон.

С течение на времето и други изследователи, влезли в гробницата, починали. По тази причина все повече хора започнали да вярват, че проклятието е нещо напълно реално. Някои учени изразили предположението, че за смъртните случаи са отговорни бактерии или отровна плесен. Те, обаче, пропуснали нещо много важно – т. нар. нулева хипотеза. Тя е един от фундаменталните научни принципи и гласи, че някои събития са напълно случайни и нямат никаква специална връзка с други явления.

През 2002 г. Марк Нелсън от университета „Монаш“ в Мелбърн установил, че 44 жители на европейски страни били в Кайро, когато гробницата на Тутанкамон била отворена, а 25 от тях влезли в нея или имали непосредствен достъп до мумията. Останалите не били свързани по никакъв начин с археологическата мисия. Изследването на Нелсън показало, че няма абсолютно никаква разлика в средната продължителност на живота на тези хора. Пример в това отношение е Хауърд Картър. Въпреки че бил един от първите, влезли в гробницата, той очевидно не бил застигнат от никакво проклятие, тъй като починал цели 16 години по-късно.

On this date in 1922, archaeologist Howard Carter and his team stumbled on a rubble-filled stairway in the Valley of the Kings in Egypt—the entrance to the tomb of Tutankhamun https://t.co/lNDFAds3Lj