Революция в оперното изкуство: Вълшебният глас на Мария Калас

П реди точно един век, на 2 декември 1923 г. в гръцкото мигрантско семейство Калогеропулу в Манхатън се ражда Мария Анна София. Едва 17-годишна тя се появява на световната сцена под името Мария Калас и бързо се превръща в най-голямата оперна звезда на всички времена. И до ден-днешен, пише Deutsche Welle .

Премиерата на филма за Мария Калас ще е едва догодина в Атина, където навреме за юбилея на певицата е открит и неин музей. От ЮНЕСКО са включили изпълненията на певицата в своя списък на световното културно наследство, а през лятото ще бъде пусната и монета от две евро с нейния лик.

Вълшебен глас и фурия на сцената

„Защо Мария Калас остава единствената оперна певица от миналото, която и днес присъства не само в музиката, но и в театъра, във филмите, в изобразителното изкуство и дори в светските хроники?“, пита нейната биографка Ева Гезине Баур, авторка на книга със заглавието „Мария Калас. Гласът на страстта“. С какво е толкова уникална?

Тя не е единствената, която задава този въпрос – за феномена Калас е изписано много. И тя е вдъхновявала редица творци през годините – като например Франко Дзефирели, който пише за нея следното: „Светът на операта се промени. Като че ли започна ново летоброене: преди Калас и след нея“.

