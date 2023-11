„Събудих се без ръце и крака“: Ампутираха четирите крайника на жена с грип

Ж ена от Охайо си спомня как е загубила и четирите си крайника, след като е дала положителен тест за грип и е развила бактериална инфекция, довела до сепсис.

Кристин Фокс била на 38 години, когато се разболява от грип през март 2020 г., само дни преди пандемията Covid-19 да затвори света.

Майката на две деца отишла в спешна помощ, където ѝ поставили диагноза грип, дали ѝ лекарство и я изпратили вкъщи. На следващия ден обаче нещата се влошили.

