„Супер майка“ лети по 350 км дневно за работа, за да спестява от наем

Р ачеал Каур, жена от индийски произход, която се справя отлично в Малайзия, се превърна в интернет сензация заради прословутото си ежедневно пътуване. Един наистина различен начин за съчетаване на работата с живота, избран от Рачел Каур, асистент мениджър в AirAsia за финансовия отдел, е да лети до работа всеки ден. Каур е решила да стои далеч от прозаичните дълготрайни часове на шофиране и по този начин е спечелила отличието „супер пътник“ и "супер майка". Каур е привлякла любопитството на всички със своята версия на въображаемо жонглиране между семейството и кариерата.

Как Рейчъл Каур балансира между работата и семейството, като лети ежедневно?

Каур е майка на две деца, която смело решава да лети до работа всеки ден, за да прекарва повече време с децата си, както се съобщава. Тя обяснява, че с напредването на възрастта на децата ѝ - синът ѝ вече е на 12 години, а дъщеря ѝ е на 11 - иска да бъде по-често с тях.

"Смятам, че необходимостта майката да бъде по-често наоколо е от решаващо значение", каза Каур.

Преди въвеждането на рутинните полети през 2024 г. Каур живеела в Куала Лумпур, близо до офиса си, откъдето можела да се връща в Пенанг само веднъж седмично. Но разстоянието ѝ се отразявало зле при балансирането на професионалния живот и времето за семейството. Сега летенето до и оттам ѝ дава лукса да бъде с децата си, докато работи.

