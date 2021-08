Жена от Афганистан роди на борда на самолет, бягайки от Кабул

Ж ена, получи контракции на борда на евакуационен полет на ВВС на САЩ и роди момиченце при кацане във военновъздушната база „Рамщайн” в Германия, съобщи американското авиационно командване.

„Помощният медицински персонал от 86-та медицинска група помогна на майка от Афганистан и нейното семейство в самолет на ВВС на САЩ мигове след като тя роди на борда на самолета при кацане в базата в „Рамщайн” в Германия”.

По време на полета родилката е започнала да изпитва контракции и командирът на самолета е решил да снижи самолета, за да увеличи атмосферното налягане на борда, което е спомогнало за стабилизиране на ситуацията и спасяване на живота на майката.

Малкото момиченце и майката са откарани в най-близкото медицинско заведение в Германия и са в добро състояние.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o