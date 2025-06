Странната наука за това, че с възрастта времето се усеща по-бързо

П овечето хора, които остаряват, ще ви кажат, че времето сякаш се ускорява, докато постепенно им се изплъзва. Безкрайните летни ваканции от детството, които някога се влачеха безкрайно, сега преминават за миг. А годините? Вече просто не траят толкова дълго, колкото преди, пише Iflscience.

Защо се случва това? Съществуват няколко теории, които се опитват да обяснят феномена. Една от водещите идеи е свързана с количеството нова информация, която възприемаме с течение на времето.

В поредица от експерименти през 60-те години, описани в книгата му „За преживяването на времето“, психологът Робърт Орнстийн показва как възприятието ни за времето може да бъде оформено от количеството нова информация, която умът ни обработва.

В един експеримент той показва на доброволци диаграми с различна степен на увлекателност, след което ги кара да преценят колко време е изминало. Въпреки че диаграмите са показвани за едно и също време, участниците съобщават, че по-интересните диаграми са били показвани по-дълго от по-малко интересните.

