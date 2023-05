Какво е порфирия и наистина ли крал Джордж III е страдал от нея?

К рал Джордж III е имал сериозни медицински проблеми и в един момент се е предполагало, че са причинени от порфирия, изключително рядко генетично заболяване, което клиниката в Кливланд казва, че се смята, че засяга по-малко от 200 000 души в Съединените щати.(Но може да бъде безсимптомно, така че някои хора може да не бъдат диагностицирани.)

Разстройството обикновено се наследява от родител и се причинява от високи нива на естествено срещащ се химикал в тялото, известен като порфирини. Това води до негативни симптоми, засягащи предимно кожата и нервната система.

В този момент обаче идеята, че крал Джордж III е страдал от порфирия, е доста широко оспорвана. Диагнозата се появява за първи път през 60-те години на миналия век, когато двама психиатри твърдят, че медицинските му досиета показват, че той има това състояние. Но през годините други изследвания показват, че в случая на крал Джордж III порфирията е била погрешна диагноза и той може вместо това да е имал биполярно разстройство, съобщава списанието Clinical Medicine.

Ето всичко, което трябва да знаете за чернодробното заболяване, включително неговите симптоми, как се диагностицира и дали е лечимо.

Какво е порфирия?

Порфирията описва група от осем редки генетични заболявания, които засягат кожата и нервната система в резултат на натрупване на естествени химикали, наречени порфирини. Порфирините се намират естествено в тялото и са необходими за производството на хем, което е молекула, необходима за производството на хемоглобин (протеин, открит в червените кръвни клетки). Ако тялото има твърде много порфирини, това може да бъде пагубно, отбелязва клиниката.

Има също два основни вида порфирии. Острите порфирии започват рязко и засягат главно нервната система, докато кожните порфирии (като porphyria cutanea tarda, най-често срещаният тип от всички порфирии) засягат главно кожата. Няколко вида порфирии могат да засегнат както нервната система, така и кожата, но това е по-рядко.

Какви са симптомите на порфирия?

Симптомите на порфирия зависят от индивида и вида, но симптомите могат да варират от леки до тежки. Хората с кожни типове порфирия (които засягат предимно кожата) често имат свръхчувствителност към слънчева светлина и изпитват сърбеж, мехури или ожулвания по кожата, белези, крехка кожа и силно подуване или дразнене при излагане на слънце.

Острите порфирии обикновено причиняват внезапна поява на симптоми, които обикновено продължават часове, дни или седмици, според клиниката в Кливланд. Честите симптоми включват болка в корема, гърдите, ръцете, краката или гърба, задържане на урина (невъзможност за пълно изпразване на пикочния мехур), запек, гадене, повръщане, мускулна слабост, гърчове, объркване и халюцинации.

Някои пациенти с порфирия, независимо дали е остра или кожна, могат също да имат червеникаво-лилаво или кафяво оцветена урина поради наличието на излишък от порфирини.

