116-годишната Етел за крал Чарлз: „Всички момичета бяха влюбени в него“

Е тел Катърхам стана най-възрастният човек в света на 116 години през април, след смъртта на бразилската монахиня сестра Ина Канабаро Лукас. Тя отпразнува рождения си ден тихо със семейството си през август, но каза, че ще отбележи събитието подобаващо, ако крал Чарлз я посети.

И той изпълни желанието ѝ, като я посети в дома за възрастни хора в Лайтотуър, Съри, в четвъртък, малко след като се сбогува с американския президент Доналд Тръмп, пише Sky News.

Говорейки с него от креслото си, тя каза:

„Спомням си, когато майка ви ви короняса в замъка Карнарвън. И всички момичета бяха влюбени във вас и искаха да се омъжат за вас“.

Кралят, на 76 години, повдигна вежди, а една от внучките на госпожа Катърхам – Кейт Хендерсън – се намеси: „Нали казваше това онзи ден? Каза: „Принц Чарлз беше толкова красив. Всички момичета бяха влюбени в него“. Истински принц – а сега крал“.

Чарлз отговори с шега: „Е, да, каквото е останало от него“.

Queen Elizabeth II presents Prince Charles (King Charles III) to the people of Wales at Queen Eleanor's Gate in Caernarfon Castle, 1969. #QueenElizabethII #KingCharlesIII pic.twitter.com/GlsGMoVB6s — Lilibet (@QueenLilibet_) February 20, 2023

Госпожа Катърхам е

получила 17 поздравителни картички за рожден ден от краля и покойната му майка, кралица Елизабет II, откакто навършила 100 години.

През 2023 г. тя беше показана в официалния Instagram профил на кралското семейство, където беше заснета как получава картичка за 114-ия си рожден ден от краля.

Когато по-рано тази година постави рекорд като най-възрастен човек в света, тя получи и лично подписано писмо с поздравления от Негово Величество.

Госпожа Катърхам е родена на 21 август 1909 г. в Шиптън Белинджър, Хемпшър, като предпоследно дете от осем братя и сестри. Тя е последният жив поданик на Едуард VII, който почина през май същата година. На 18 години Етел заминава за Индия, за да работи като детегледачка в семейство на военен, и се връща три години по-късно.

След това среща съпруга си Норман, който бил подполковник в британската армия, на вечеря през 1931 г. Двамата се местят от дома си в Солсбъри в Гибралтар и Хонконг, където той бил изпратен, а тя създава детска градина. Заедно отглеждат две дъщери – и двете починали преди нея.

Норман умира през 1976 г., а една от сестрите ѝ – Гладис – живее до 104 години.

Госпожа Катърхам е шофирала до 97-годишна възраст, играла е бридж и след 100-те си години и е преживяла коронавирус през 2020 г., когато е била на 110 години.