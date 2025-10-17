София Ричи е бременна с второто си дете

С офия Ричи отново е бременна!

Моделът разкри щастливата новина, че очаква второ дете със съпруга си Елиът Грейндж, като сподели публикация в Instagram в четвъртък.

На огледално селфи, на което 27-годишната красавица показва наедрялото си коремче, Ричи написа: „На път съм да пусна тези бебета 👶🏼 + @srgatelier.“

Грейндж и Ричи вече са родители на дъщеря на име Елоиз, която се роди през май 2024 г. „Елоиз Саманта Грейндж 5•20•24 — най-добрият ден в живота ми“, написа тогава София в Instagram, придружавайки публикацията със снимка на крачетата на новороденото.

Дъщерята на Лайънъл Ричи първоначално е пазила новината за първата си бременност в тайна, за да „защити психичното си здраве и лично пространство“, сподели тя пред Vogue през януари 2024 г., когато за първи път показа наедрялото си коремче.

„Бременността е наистина страшна“, призна тогава моделът. „Не осъзнавах, че има толкова много важни етапи, които трябва да преминеш, и толкова много тестове, които трябва да направиш. За мен беше изключително важно да защитим психичното си здраве и пространството си като двойка.“

София и Елиът се ожениха през април 2023 г. на романтична церемония във Франция, на която присъстваха редица звезди, сред които Парис Хилтън и Камерън Диас.

Грейндж ѝ предложи брак също през април 2023 г. с масивен диамантен пръстен с изумрудено шлифоване — почти две години след като двамата публично обявиха връзката си.

През декември 2024 г. близкият приятел на София, Джейк Шейн, разкри как младата майка се справя с новата си роля.

„Тя е просто толкова влюбена в дъщеря си и е изключителна майка“, сподели TikTok звездата ексклузивно пред Page Six по това време.