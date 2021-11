Снимка на семейство Тръмп краси коледно дърво на семейство Байдън

С ред гирляндите и меденките на коледното дърво на семейство Байдън има снимка на Доналд Тръмп, предаде АФП.

Белият дом е украсен пищно и осветен за Коледа в традиционен стил. Има копие на сградата от меденки, поставени са чорапи с имената на внуците на Байдън, за представянето на журналистите масата беше подредена празнично.

Това, което задържаше най-много погледите в украсата, както обичайно под контрола на първата дама Джил Байдън, бяха малките детайли, напомнящи за предишните обитатели.

Снимката на семейство Тръмп е между другите президентски двойки, които красят едно от коледните дървета. Изложени са и поздравителни картички, подписани от Доналд Тръмп. И то въпреки антагонизма между сегашния и предишния президент.

Donald and Melania Trump make cameo in Biden's White House Christmas decorations https://t.co/BFcQ0aKftg NICE,Won`t See That Till Another Three Years.

От Белия дом подчертаваха усилено участието на Джил Байдън в подготовката за празниците. Може би така насочваха към различията ѝ с Мелания Тръмп.

Според приближен на съпругата на Доналд Тръмп тя не харесвала много тези украси и дори веднъж казала "На кого му пука за тези коледни неща".

Trees in state dining room decorated with old photos of first families. Stockings on fireplace have names of Biden grandkids pic.twitter.com/pkFjrAPyhy