След злобните коментари за тялото ѝ: Bebe Rexha разкри, че е загубила бебе

Bebe Rexha отвърна на критиките — и направи дълбоко лично разкритие — след като беше публично засрамена за външния си вид от Азилия Банкс по повод появата си на Met Gala 2025.

„Сестра ми си е сложила хормонален контрацептив – имплант или нещо такова“, написа Банкс в понеделник в X, въпреки че самата тя не присъства на бляскавото събитие в Ню Йорк.

„Трябва да спре с тези импланти, които трябва да се премахват, или с инжекциите“, допълни тя.

Sis gives me - hormonal birth control implant or something. It’s giving implanon/nuvaring she needs removed or depo shot that needs to stop happening (I’m not even tryna play her) https://t.co/BnqqHKhGq2 — Azealia Banks (@azealiaslacewig) May 6, 2025

Rexha, която се появи на червения килим с ефектна черна рокля, дело на Кристиан Сириано, отговори на нападките с публикация в X, която впоследствие изтри: „Толкова съм уморена от хора, които коментират теглото ми.“

Тя допълни: „Страдам от СПКЯ (синдром на поликистозните яйчници) и се боря с безплодие.“

35-годишната певица на хита Meant to Be направи още едно емоционално признание: „Бях бременна, но нещата не се получиха, и нося тази болка в мълчание. Никога не съм длъжна да споделям истината, но може би сега ще се замислите два пъти, преди да коментирате чуждо тяло.“

Изпълнителката на In the Name of Love не разкри кога точно е преживяла загубата на бременността, нито с кого е очаквала дете.

And you might wanna jump on some type of therapy, sis, lexapro worked great for me. something that helps with the deep rooted sadness and chaos you keep projecting. Healing looks good on everyone. Try it https://t.co/FdTLVn3UBL — Bebe Rexha (@BebeRexha) May 6, 2025

Малко по-късно Rexha отправи директен отговор към Банкс с нова публикация в X: „Може би и на теб не би ти навредила някаква терапия, сестро. Lexapro ми действа чудесно.“

Тя продължи: „Има неща, които помагат за справяне с дълбоко вкоренената тъга и хаоса, които постоянно проектираш. Изцелението стои добре на всеки. Пробвай.“

Към момента Банкс не е отговорила публично на думите на Rexha.

Междувременно фенове на Bebe Rexha изпратиха вълна от подкрепа в социалните мрежи.

„Съжалявам за загубата на бебето ти“, написа един от последователите ѝ. „Приеми най-искрените ми съболезнования.“

Друг добави: „Толкова си красива — отвътре и отвън. Не обръщай внимание на хейтърите. Пази психичното си здраве! Надявам се, че си добре. Изпращам ти обич.“

Bebe Rexha reveals devastating pregnancy loss as she hits back at rapper for body shaming her https://t.co/nWvr79ez4d — Daily Mail US (@DailyMail) May 7, 2025

Последната известна връзка на Rexha беше с гръцкия архитект Симос Лиакос през 2024 г. Преди това тя се раздели с бившия си съпруг Киян Сафяри, след като той беше уличен в обиден коментар по отношение на тялото ѝ в съобщение, разкрито през 2023 г.

Във вторник певицата на I’m Good публикува серия от снимки в Instagram, показвайки бляскавата си визия с диаманти от Met Gala, както и детайли от подготовката ѝ за събитието.

„Моята първа Met Gala“, написа тя към публикацията, придружена от падащи звезди и сърца.