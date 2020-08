Младежи вилнеят в Хага заради "коронавирусната скука"

Д есетки бяха арестувани след няколко поредни нощи на безредици, предаде "Дойче Веле".

Кметът на нидерландския град издаде спешна заповед за мобилизиране на полицията, след като десетки млади хора излязоха на улицата, замеряйки полицаи с камъни. Социалните работници посочиха като мотив за бунтовете и вандализма "коронавирусната скука".

