Синтия Ериво се съблече за корицата на списание

А ктрисата Синтия Ериво привлече погледите, докато позира топлес за зашеметяваща фотосесия за списание Harper's Bazaar. 38-годишната звезда от „Wicked“ изглеждаше сензационно в поредица от снимки, като за първи път се появи на корицата на списанието.

Тя също така сподели как Джейда Пинкет Смит ѝ помага да се справи с натиска на славата, своята идентичност и ролята си на Елфаба в предстоящия филм, пише английското издание Daily Mail.

Позирайки като звезда на корицата на ноемврийския брой на изданието, Синтия впечатли,

облечена само в чифт прозрачни черни чорапогащи и изящни токчета. В друг кадър тя привлече вниманието с дълбока черна рокля, която подчертаваше изящната ѝ фигура.

Синтия разказа пред списанието как се справя с натиска на славата, след като е станала известна по-късно в живота си. Актрисата е постигнала повече, отколкото повечето звезди могат само да се надяват да постигнат в кариерата си, печелейки Еми, Тони и Грами, и е номинирана за три награди Оскар и две награди БАФТА.

Но това е благодарение на

54-годишната ѝ приятелка Джейда, която е помогнала на Синтия, която тя смята за „скъпа сестра“, да остане вярна на себе си.

Джейда каза пред изданието: „Проверявам я много често. Много пъти е трудно, ако не си преживял нещо подобно – да бъдеш изстрелян към славата по определен начин“. Джейда е помогнала на Синтия да си припомни кое е важно. Тя обясни: „Наистина подхранваш истината в себе си и разпознаваш красотата и силата, които притежаваш, и, знаеш ли, не търсиш другите да те подкрепят по определен начин, защото това е голям капан“.

Въпреки че е намерила слава по-късно в живота си, Синтия обясни как се чувства „напълно себе си в момента“.

Чрез отличителния си външен вид Синтия се надява да вдъхнови самоприемане у другите. Тя обясни: „Ако е единственото нещо, което влагам в този свят е, че индивидуалната красота на всеки си струва да се види и изпита и не е нужно да я променяш за никой друг освен за себе си, тогава съм щастлива“.

„Ако искате да се промените и искате да получите нов нос, искате да получите нови устни, добре. Ако това е добре за вас, тогава е добре за вас – стига да е за вас“, казва още Ериво.